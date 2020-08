Weiterhin gilt im gesamten Volkswagenwerk in Wolfsburg die Phase 3 der Corona-Schutzbestimmungen. Um das Ausbreiten des Virus durch Reiserückkehrer auf dem Gelände zu verhindern, hat VW noch mehr Testkapazitäten geschafft: An den Wachen stehen Corona-Testcontainer.

Volkswagen startet am Montag mit der Frühschicht und Testcontainern

Werksurlaub endet - Volkswagen startet am Montag mit der Frühschicht und Testcontainern

Werksurlaub endet - Volkswagen startet am Montag mit der Frühschicht und Testcontainern