Werk Zwickau: VW wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe 

Der Autoproduzent Volkswagen Sachsen wehrt sich gegen den Vorwurf des Rassismus im Werk Zwickau nach einem Bericht der Leipziger Volkszeitung (LVZ). „Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Intoleranz haben bei VW keinen Platz.“

„Unternehmen und Betriebsrat dulden keine Diskriminierung und gehen entschieden gegen Fremdenfeindlichkeit vor“, teilten am Sonntag Dirk Coers, Geschäftsführer Personal von VW Sachsen und Jens Rothe, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates und des Betriebsrates im Fahrzeugwerk Zwickau, in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Bei Nachweis von rassistischen Aktivitäten werden unverzüglich Konsequenzen gezogen, hieß es. Die Leipziger Volkszeitung hatte am Sonnabend über das Schicksal eines ägyptisch-stämmigen Zeitarbeiters berichtet, der vom Werk in Hannover im Sommer 2020 nach Sachsen ( Zwickau) gewechselt war und massive ausländerfeindliche Pöbeleien von Kollegen beklagte.

„Das Unternehmen nimmt jeden Hinweis auf mögliche rassistische Vorkommnisse sehr ernst und prüft sie genau“, sagte ein Unternehmenssprecher. Das gelte auch für den in Zwickau bekannt gewordenen Fall. „Diesem Hinweis wurde sofort nachgegangen. VW steht im direkten Dialog mit dem betroffenen Kollegen.“ Es stehe faktisch Aussage gegen Aussage.

Auch die VW-Standorte nicht frei von Diskriminierung

Ein Sprecher des Konzernbetriebsrat in Wolfsburg erklärte gegenüber der LVZ, dass „der Kampf gegen Diskriminierung, egal aus welchem Anlass, ein zentraler Wert für uns als Belegschaftsvertretung ist“. Hier sei man immer in höchster Alarmbereitschaft. „Und das ist nachweislich auch im hier vorliegenden Fall so gewesen, mit dem sich der Betriebsrat wiederholt und auf mehreren Ebenen intensiv beschäftigt hat.“

Der Betroffene habe allerdings die Namen nicht nennen wollen. Fest stünde jedenfalls, so der Konzernbetriebsrat, dass natürlich auch die VW-Standorte nicht frei von Diskriminierung seien. „Wer sich diskriminiert fühlt und uns dazu konkrete Angaben macht, kann sicher sein, dass er auch ganz konkrete Hilfe erhält.“

