Wolfsburg

Volkswagen hat einiges aufzuholen: Weil in diesem wegen des weltweiten Halbleiter-Mangels immer wieder Schichten ausfallen mussten, ist der Autobauer bei der Fahrzeugproduktion im Rückstand. Aktuelle scheint sich die Lage aber stabilisiert zu haben. Anders ist es kaum zu erklären, dass Volkswagen derzeit nach WAZ-Informationen über Extraschichten vor dem und Arbeit im Werksurlaub diskutiert.

Konkrete Termine für die Zusatzarbeiten und auch der Umfang stehen allerdings weitestgehend noch nicht fest. Nur für den Bereich Fahrwerk im Wolfsburger Werk, der der Komponente untersteht, wurden für den Juni bereits Extra-Schichten vereinbart. Dabei handelt es sich um die Frühschichten an den Samstagen, 5., 12., und 16. Juni, sowie die Nachtschichten am 6., 13. und 27. Juni. Dieser Produktionsbereich ist allerdings auch deutlich weniger Schwankungen ausgesetzt. Schließlich werden dort Teile für so gut wie alle Konzernmarken hergestellt.

Die Fahrzeugproduktion im Stammwerk ist da beim Chipmangel schon deutlicher anfälliger. Dennoch: Mehrarbeit im Sommer und rollende Bänder in den Werksferien scheinen sehr wahrscheinlich. Dafür spricht auch, dass Volkswagen Studenten und Schüler für Ferienjobs in der Produktion sucht. Die angepeilte Aufholjagd steht allerdings immer unter dem Vorbehalt, dass der Chipmangel diesen Plänen nicht doch noch kurzfristig einen Strich durch die Rechnung macht.

Von Steffen Schmidt