Wer folgt auf Hartwig Erb? 90 000 Metaller gehen an die Wahlurne

Wolfsburg

Wer leitet künftig die Geschicke der bundesweit mitgliederstärksten Verwaltungsstelle der IG Metall? Diese Frage wird schon in Kürze beantwortet, denn im ersten Halbjahr 2020 stehen innerhalb der IG Metall die Neuwahlen aller Gremien an. Im Rahmen dieser alle vier Jahre stattfindenden Organisationswahlen sind auch die rund 90 000 Mitglieder der IG Metall Wolfsburg dazu aufgerufen, zwischen dem 19. Januar und 9. Februar ihre Stimme abzugeben: Sie entscheiden damit über die Zusammensetzung der Delegiertenversammlung, dem Parlament der Wolfsburger Geschäftsstelle. Außerdem stehen die Leitungen der Wohnbezirke, Ortsteile und Pendlerorte zur Wahl.

Hartwig Erb steht nach acht Jahren nicht mehr zur Wahl

„Mit ihrer Stimme können unsere Mitglieder über die Politik der IG Metall Wolfsburg in den kommenden vier Jahren entscheiden“, sagt Hartwig Erb, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg. „Die Wahl ist unser Fundament für Mitbestimmung und Mitgestaltung.“ Erb selbst wird nach acht Jahren im Amt nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen. Die Wolfsburger Metaller entscheiden damit auch über seine Nachfolge.

Fast jeder kann sich zur Wahl stellen

Als heiße Anwärterin auf den Spitzenposten gilt die erst Anfang 2019 zur Zweiten Bevollmächtigten gewählte Ricarda Bier. Generell kann sich aber jedes Mitglied, dass seit zwölf Monaten in der Gewerkschaft ist, für eine Position zur Wahl stellen. Genau dafür plädiert Bier: „Wir wünschen uns eine hohe Wahlbeteiligung, und dass sich auch viele engagierte Menschen finden, die sich selbst zur Wahl stellen. Zahlreiche gute, engagierte Kolleginnen und Kollegen haben so in den letzten Jahren sehr viel erreicht.“

Einfluss auch außerhalb des Werks

Und zwar nicht nur im Werk selbst. „Unsere Arbeit hört nicht einfach am Werkszaun auf. Die Wahlen in den Wohnbezirken, Ortsteilen und Pendlerorten sind wichtig, weil sie die Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen an der Arbeit der IG Metall Wolfsburg auch außerhalb des Betriebs sicherstellen“, bekräftigt Andreas Sorge, Sprecher der Wohnbezirke der Wolfsburger IG Metall.

Wahlen starten am Sonntag

Die Mitglieder der Wolfsburger Ortsteile wählen am Sonntag, 19. Januar, um 10 Uhr. Ihren entsprechenden Wahlort finden Mitglieder auf www.igmetall-wob.de/organisationswahl. Dort findet sich auch eine Übersicht der weiteren Wahltermine und -orte für Mitglieder, die in weiteren Wohnbezirken und Pendlerorten der IG Metall Wolfsburg wohnen. Wahlberechtigt ist jeder, der seit drei Monaten Mitglied ist.

Von Steffen Schmidt