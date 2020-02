Radler laden ID.3 per Muskelkraft auf

Braunschweig

Ein Weltrekordversuch wird an diesem Wochenende in Braunschweig unternommen. Im dortigen VW-Werk treten ab Freitag, 18 Uhr, rund 2000 Teilnehmer im Wechsel 24 Stunden lang auf 100 Standrädern kräftig in die Pedale und erzeugen dabei Strom. Mit dieser Energie soll ein ID.3 aufgeladen werdem, der dann am Samstagabend mindestens 100 Kilometer fahren soll. Am Steuer des Elektroautos sitzt Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies.

Das offizielle Ziel des Rekords: Die am weitesten gefahrene VW-ID.3-Strecke mit rein durch Muskelkraft erzeugte Energie. Klappen sollte dies auf jeden Fall. Denn: Bislang wurde mit einem ID.3 noch kein derartiger Rekord aufgestellt – das Elektroauto kommt erst im Sommer auf den Markt.

Organisiert wird die Aktion von dem Oldenburger Ralph Butzin (National Cycling Academy) und von der Volkswagen AG.

Von der Redaktion