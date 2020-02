Weltrekord! Radler treiben ID.3 über 111 Kilometer an

Braunschweig

Der Weltrekord ist geglückt: Etwa 2000 Menschen haben im VW-Werk Braunschweig die Batterie eines VW ID.3 per Muskelkraft soweit aufgeladen, dass dieser 111 Kilometer zurücklegen konnte. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD) persönlich saß am Steuer des reinen Elektrofahrzeugs. Im Braunschweiger Pentahotel wurde der erfolgreiche Rekordversuch am Samstagabend kräftig gefeiert.

24 Stunden auf dem Indoorbike

Bereits am Freitagabend fingen die Teilnehmer im VW-Werk in Braunschweig an, kräftig in die Pedale zu treten. 24 Stunden lang radelten 100 Teams auf Indoorbikes, um den ID.3 mit Strom zu speisen. Olaf Lies setzte sich dann ans Steuer des Elektrofahrzeugs, das so ganz nebenbei auch eine Art offizielle Premiere auf den deutschen Straßen feierte, schließlich kommt der ID.3 erst im Sommer auf den Markt.

Um den Weltrekord auch tatsächlich aufzustellen, musste Lies mindestens 100 Kilometer zurücklegen. Kein Problem, wie sich zeigte, der Umweltminister legte sogar noch 11 Kilometer mehr drauf. Rekordrichter Olaf Kuchenbecker hatte es also nicht schwer, den Erfolg zu verkünden.

10 000 Euro für den guten Zweck

Die Veranstalter konnten durch die Aktion zudem über 10 000 Euro für den guten Zweck sammeln. Die Summe wurde von Penta Hotels Worldwide auf 11 111 Euro aufgestockt. Die gesamte Spendensumme geht an die Clowns der Kinderklinik Braunschweig. Olaf Lies bedankte sich an dieser Stelle bei allen Teilnehmern für den Gemeinschaftserfolg: „Das Projekt der Klinikclowns ist ein wirklich tolles Projekt, weil es so vielen Menschen – gerade Kindern, die im Krankenhaus sind und ein bisschen Lächeln brauchen – wieder so viel Mut gibt.”

Initiator der Aktion war – mit tatkräftiger Unterstützung der Volkswagen AG – Ralph Butzin von der National Cycling Academy. Zu den Schirmherren der Aktion zählten neben Olaf Lies auch Ulrich Markurth, Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, und Thomas Schmall, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group Components. Um die Dynamo- und Ladetechnik haben sich Studenten der Jade-Hochschule gekümmert und zahlreiche Unternehmen aus der Region beteiligten sich mit eigenen Radfahr-Teams.

