Weltpremiere steht: Volkswagen stellt den ID.Buzz am 9. März vor

Wolfsburg

Die Ankündigung ist Chefsache: „Die Legende kehrt zurück!“, mit diesen Wrten gab Volkswagen Konzern-Chef Herbert Dies jetzt das Datum der Weltpremiere für den ID.Buzz bekannt. Das vollelektrische Modelle, das die Nschfolge des legendären Bullis antreten soll, wird am 9. März der Öffentlichkeit vorgestellt, schrieb Dies zusammen mit einer Animation einer rudimentären Designskizze des ID.Buzz.

Schon daran kann man erkennen: Der ID.Buzz ist für Volkswagen nicht irgendein Auto, sondern das in diesem Jahr wichtigste Fahrzeugprojekt des Konzerns. Immer wider hat sich Volkswagen in der Vergangenheit um eine Neuauflage der legendären frühen Bullis versucht, der dem Autobauer aus Wolfsburg weltweit Sympathien bescherte. Nun wird endlich was aus diesen Plänen. Der künftig in Hannover gefertigte ID.Buzz soll die Zukunft des Kleinbusses sichern und as Konzept, mit dem Volkswagen über Jahrzehnte Verkaufserfolge feierte, in die elektrische Zukunft überführen.

Erwartungshaltung ist riesig

Die Erwartungshaltung sowohl bei Volkswagen auch den Bulli-Fans ist dementsprechend groß. Herbert Diess betonte unlängst nochmals, dass es sich bei dem ID.Buzz um das bisher emotionalste Elektro-Modell des Konzerns handele. Besonders in den USA, wo der Bulli einst zum Synonym der Flower-Power-Bewegung avancierte, erhofft man man sich großen Erfolg und einen Schub für die dortige Elektro-Offensive.

Erwischt: Der ID.Buzz kommt eigentlich erst auf den Markt. Die WAZ entdeckte den Elektro-Bulli schon auf einer Testfahrt. Quelle: Steffen Schmidt

Die Bulli-Fans auf der anderen Seite werden ganz genau hinschauen. Mit der schon 2017 vorgestellten Studie, die sich sehr stark am Design des T1 orientierte, löste VW Jubelstürme aus. Doch wie es mit solchen Studien so ist: ganz so radikal wird sich das Fahrzeuge wohl nicht auf die Straße bringen lassen. Fotos von Fahrzeugen in Leichttarnung, wie sich auch die WAZ schon mehrfach machte, deuten daraufhin, dass die Serienversion doch nicht ganz so „retro-schnuckelig“ nah am Kult-Bulli sein wird, wie ursprünglich erhofft. Dennoch gibt es eindeutige Parallelen.

Wenige Details sind bisher bekannt

Bis auf die Tarnbilde etliche Gerüchte ist sonst noch nicht viel bekannt über den ID.Buzz. Volkswagen lässt die Welt weitestgehend im Dunkeln tappen und hält die Spannung bewusst oben. Sicher ist: Der Buzz basiert auf wie bisher alle ID-Modelle auf der MEB Plattform. Mal ist von einer größeren Batterie und einer Reichweite von bis zu 600 Kilometern die Rede, mal – und wahrscheinlich realistischer – von maximal 500 Kilometern. Der Einstiegspreis soll bei 40 000 Euro liegen. Mit guter Ausstattung wird man wohl locker 50 000 Euro hinlegen müssen. Dafür dürfte der ID.Buzz mit einem wesentlich stabilerem Softwarestand an den Kunden kommen. Schon jetzt hat sich Volkswagen festgelegt: Vom ID.Buzz soll es später auch eine California- und damit Camper-Version geben. Vor 2025 wird das wohl aber nichts werden.

So könnte die Mobilität der Zukunft aussehen: Der autonom fahrende ID,Buzz AD soll 2025 über Deutschlands Straßen rollen. Quelle: Ingo Barenschee

Speerspitze für autonomes Fahren

Der Buzz spielt aber nicht nur als Sympathieträger eine extrem wichtige Rolle für Volkswagen. Er dient dem Autobauer als Basisvehikel und „Speerspitze“ für das autonome Fahren. Die ersten Testfahrzeuge fahren in München und Hamburg bereits. Wenn die Volkswagen-Entwickler die Technik samt extrem aufwendiger Software in den Griff bekommen, dann sollen die ersten komplett fahrerlosen Roboter-Taxis im Jahr 2025 auf deutschen Straßen unterwegs sein. Die Einsatzmöglichkeiten solcher Sammeltaxis testet Volkswagen schon jetzt mit seiner Ridesharing-Tochter Moia in Hamburg und in Hannover – das derzeit allerdings noch mit Fahrer.

Für weitere Informationen und das endgültige Design muss man bis zum 9. März warten. Die Markteinführung dürfte aufgrund der immensen Bedeutung des Modells wohl zur großen Show werden. Schließlich will man keinen Fehlstart hinlegen. Für einen ordentlichen Push kann Volkswagen derweil wohl auf einen der angesagtesten Weltstars setzen: Der britische Musiker Ed Sheeran outete sich jüngst als Bulli-Fan und möchte seine im Juni startende Tournee mit dem ID.Buzz bestreiten. Für Volkswagen ein willkommener PR-Stunt. Das Unternehmen befindet sich mit dem Weltstar in Verhandlungen.

Von Steffen Schmidt