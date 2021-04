Weltpremiere für neuen Polo: Volkswagen verpasst dem Modell ein Facelift

Wolfsburg

Mit mehr als 18 Millionen gebauten Exemplaren gehört der Polo, der 1975 zum ersten Mal gebaut wurde, zu den erfolgreichsten Kompaktmodellen auf dem Globus. Jetzt verpasst Volkswagen seinem kleinen Bestseller ein umfassendes Facelift. Nicht nur äußerlich, sondern auch technologisch rückt der neue Polo mit dem Update wieder nah ran an den großen Bruder Golf. Der überarbeitete Polo feiert am heutigen Donnerstag seine digitale Weltpremiere.

Optisch sofort zu erkennen ist das Update an der neu gestalteten Front- und Heckpartie des Polo. Neu designt wurden im Detail die Stoßfänger, die Heckklappe sowie die nun serienmäßig in LED-Technik ausgeführten Scheinwerfer und Rückleuchten im Golf-Stil. Erstmals beim Polo ist auch die Kühlergrill-Querspange als LED-Lichtstreifen ein Teil der Licht-Signatur. Der neue Polo schlägt hier eine stilistische Brücke zu den ID.Modellen sowie zum neuen Golf.

Der neue Polo „Style“ von Innen: Das Cockpit wurde durchdigitalisiert. Quelle: Volkswagen

Auch innen rückt dem nun generell serienmäßigen „Digital Cockpit“, einem ebenfalls serienmäßigen und neu gestalteten Multifunktionslenkrad, Infotainmentsystemen der neuesten Generation mit bis zu 9,2 Zoll großem Display in die Nähe der neuen Modelle. Wie beim neuen Golf verzichtet VW zu einem Großteil auf Köpfe und Regler und setzt auf Slider und Touchflächen. Das Material im Interieur soll laut VW ebenfalls eine Aufwertung erfahren haben.

Neuer Polo kann erstmals teilautomatisiert gefahren werden

Was die technische Ausstattung angeht, setzt Volkswagen den gewohnten Weg der Demokratisierung von neuen Technologien fort. So ist optional im Polo der Travel Assist „IQ.Drive“ erhältlich, der es im Zusammenspiel mit weiteren Assistenzsystemen wie der automatischen Distanzregelung oder dem Spurhalteassistenten ermöglicht, den Polo erstmals bis zu einem Tempo von 210 Stundenkilometern teilautomatisiert zu fahren. In seiner Fahrzeugklasse sticht der Polo damit, was die Menge der Assistenzsysteme, angeht klar heraus.

Eine der neuen Farben ist das „Vibrant Violett“. Quelle: Volkswagen

Wie schon beim Golf und beim Tiguan hat Volkswagen die Ausstattungslinien neu konzipiert und deutlich entschlackt und übersichtlicher gestaltet. Bei der Konfigurierung der neuen Ausstattungslinien „Polo“, „Life“, „Style“ und „R-Line“ hat sich der Autobauer dabei an den ohnehin beliebtesten Umfängen orientiert und diese serienmäßig integriert.

Polo GTI folgt im Sommer

Die Basisausstattung „Polo“ trumpft dabei bereits beispielsweise mit LED-Scheinwerfern und -Rückleuchten, „Lane Assist“, Multifunktionslenkrad, Center-Airbag, digitalem Cockpit, Klimaanlage und beheizbaren Außenspiegeln auf. „Style“ und „R-Line“ sind die Topausstattungen. Während bei ersterer Variante eher elegante Features im Fokus stehen, wird bei der „R-Line“ klar die Sportlichkeit betont.

Volkswagen bringt den Polo der neusten Evolutionsstufe mit einem Spektrum aus fünf hoch effizienten Ottomotoren auf den Markt. Die zur Markteinführung erhältlichen Benziner entwickeln 59 kW (80 PS), 70 kW (95 PS) und 81 kW (110 PS). Den 70-kW-Motor wird es optional mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) geben. Darüber hinaus wird es den Polo wieder als 1.0 TGI mit Erdgasantrieb geben.

Auf Diesel-Motoren hat VW beim Polo damit erneut verzichtet. Ein GTI hingegen ist bereits eingeplant, seine Weltpremiere hat Volkswagen auf den Sommer terminiert. Die Markteinführung der vier Basisversionen hingegen startet bereit in diesem Frühjahr.

Von Steffen Schmidt