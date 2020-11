Weltpremiere: Ducati präsentiert neue XDiavel- und Scrambler-Modelle

Bologna

Die italienische VW-Tochter Ducati hat jetzt neue Motorräder für das Modelljahr 2021 präsentiert. Freunde der Scrambler-Baureihe und des Power-Cruisers XDiavel können sich auf neue Modellvarianten freuen, alle neuen Bikes erfüllen die neue Abgas-Norm Euro 5.

So bietet Ducati die Scrambler Icon endlich auch in „Ducati Rot“ an. Sie bekommt zudem einen schwarzen Rahmen und einen schwarzen Sitz. Ganz neu im Programm ist die Scrambler Nightshift im Cafe Racer-Stil: schmaler Lenker, grau-schwarze Lackierung, flache, durchgehende Doppelsitzbank, kein hinteres Schutzblech, Lenkerendenspiegel. Diese Scrambler wirkt aggresiver und kompakter als ihre Schwestern.

Anzeige

Ducati präsentiert neue Varianten von XDiavel und Scrambler

Dritte im Bunde ist die Scambler Desert Sled in „Sparkling Blue!“-Lackierung. Mit rot-weißen Details am Tank, Enduro-Schutzblech, goldenen Felgen, 20 Zentimetern Federweg und Scheinwerfer-Gitterschutz erinnert sie an die Enduros der 1980er Jahre. Die neuen Scrambler zähen alle zur 800-Baureihe.

Sportlicher Cruiser: Die Ducati XDiavel Black Star. Quelle: Ducati

Ganz andere Kaliber sind die beiden neuen Varianten des Power-Cruisers Diavel: Die XDiavel Black ist vollständig lackiert und stellt das künftige Einsteigermodell dar. Sportlicher sieht die XDiavel Black Star aus: Grundtöne sind grau und schwarz, an Tank und Zylinderköpfen gibt es rote Akzente. Der Sitz ist mit Wildleder bezogen. Laut Ducati soll diese Variante an die „Welt der Sportwagen“ erinnern. Der 1260-Kubik-Motor leistet fast 170 PS und liefert ein Drehmoment von über 130 Newtonmetern – ein sehr sportlicher V2 im Cruiser-Design.

Von Carsten Bischof