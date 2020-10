Weltneuheit: Ducati Multistrada V4 bekommt Front- und Heckradarsystem

Bologna

Die italienische VW-Tochter Ducati kündigt eine Weltneuheit an: In der neuen Multistrada V4 verbaut Ducati als erster Motorradhersteller überhaupt ein Front- und Heckradarsystem, um die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen. Offiziell vorstellen will Ducati sein neues Aushängeschild am 4. November. Die Produktion der neuen Multistrada ist im Stammwerk Borgo-Panigale bereits angelaufen.

Die Multistrada ist eines der erfolgreichsten Ducati-Modelle

Die sportliche Reiseenduro Multistrada ist mit bisher 110 000 verkauften Exemplaren eines der erfolgreichsten Ducati-Modelle überhaupt. Die bisher drei Generationen begeisterten ihre Fans mit dem markentypischen V2-Motor – die vierte Generation erhält einen ganz neuen V4-Motor. Laut Ducati sorgt er für eine „maximale Laufruhe und eine erhebliche Verlängerung der Wartungsintervalle“.

Der Frontradar regelt den Tempomaten. Quelle: Giovanni De Sandre

Doch die eigentliche Revolution sind das Front- und Heckradarsystem an der Multistrada. Es sei „innerhalb von vier Jahren in enger Zusammenarbeit mit Bosch entwickelt und produziert worden“, so Ducati. Das vordere System ist ein Abstandsradar (Adaptice Cruise Control, ACC): Es ist ein Tempomat, der auf das vorausfahrende Fahrzeug reagiert. Er bremst und beschleunigt automatisch. Der Fahrer kann zwischen vier verschiedenen Abstandsmodi wählen, das Radarsystem funktioniert in einem Bereich von 30 bis 160 km/h. „Dieses vom Auto abgeleitete System wurde an die Dynamik und Ergonomie eines Motorrades angepasst und weiterentwickelt“, betont Ducati.

Der Heckradar erkennt Fahrzeuge im sogenannten „toten Winkel“ und warnt den Fahrer. Das BSD-System (Blind Spot Detection) registriert zudem Fahrzeuge, die sich mit hoher Geschwindigkeit von hinten nähern. Die Radareinheiten sind nicht größer als eine moderne Action-Kamera (70 mal 60 mal 28 Millimeter) und wiegen gerade mal 190 Gramm. Sie lassen sich problemlos ins Motorrad integrieren.

Kombination von Front- und Heckradar ist einzigartig im Motorradbau

Das Frontradarsystem wollen 2021 laut Fachzeitschriften auch BMW und KTM einführen, auch Heckradarsysteme gab es bereits (etwa bei BMW). Einzigartig im Motorradbau ist die Kombination von Front- und Heckradar. Nähere Details zum Motor sowie Preisen und Ausstattungen will Ducati in den nächsten Wochen vorstellen.

