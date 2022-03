Wolfsburg

Jetzt treffen die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auch das Wolfsburger Volkswagen-Stammwerk: Ab Freitag, 4. März, kommt es zu anteiligen Arbeitsausfällen. In der Woche von Montag, 14., bis Freitag, 18. März, fallen alle Schichten aus. Wie es danach weitergeht, steht noch nicht fest. „Wir müssen weiter auf Sicht fahren“, heißt es bei Volkswagen.

Erste Einschränkungen schon ab Freitag

So geht es konkret weiter: Am Freitag, 4. März, gibt es Einschränkungen in der Fertigung 1 im Karosseriebau (Schicht 1, Nachtschicht) sowie in der Fertigung 2 in Karosseriebau und Lackiererei (Schicht 1, Nachtschicht).

Weitere Einschränkungen (anteiliger Arbeitsausfall) gibt es von Sonntag, 5. März, bis Sonntag, 13. März: In der Fertigung 1 sind die Montagelinien 2 und 3 (Golf und Golf Variant), der Karosseriebau, die Lackiererei, die Wagenfertigstellung und angrenzende Bereiche betroffen. Das gleiche gilt für die Fertigung 2 mit den Montagelinien 1 und 4 (Tiguan, Touran, Tarraco). Hier werde es immer wieder zu „Einschränkungen auf verschiedenen Produktionslinien kommen“, schreibt Volkswagen in einer Bekanntmachung.

Vom 14. bis 18. März ruhen alle Produktionsbänder

Noch schlimmer sieht es in der Woche von Montag, 14. März, bis Freitag, 18. März, aus: Dann ruhen alle Bänder komplett im Wolfsburger Werk. Wie es danach weitergeht, steht noch nicht fest: „Wir müssen weiter auf Sicht fahren“, teilt Volkswagen mit. Die Einschränkungen und Schichtausfälle begründet Volkswagen mit Lieferschwierigkeiten in Folge der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine.

Das Volkswagen-Werk in Emden: Noch läuft die Produktion normal weiter. Einschränkungen würden aber „ausgeplant“, so VW. Quelle: Volkswagen

Wobei die Auswirkungen nicht auf das Wolfsburger Werk beschränkt sind: Wegen fehlender Kabelbäume werden in dieser Woche in Zwickau und Dresden keine ID-Modelle gebaut. Auch bei VW Nutzfahrzeuge in Hannover wird es wahrscheinlich zu Produktionsausfällen kommen. Ob und wie es auch Emden trifft, ist noch unklar: Hier befinde man sich „noch in der Ausplanung“, schreibt Volkswagen. Weiter heißt es: „Ebenso betroffen sind unsere Komponentenwerke. Aufgrund der marken- und regionsübergreifenden Lieferverpflichtungen ergibt sich ein differenziertes Bild, so dass die jeweiligen Fertigungsbereiche separat ausgeplant werden müssen.“

Task Force kümmert sich um Lösungen

Wegen der aktuellen Situation hat Volkswagen eine Task Force eingerichtet, deren Job es ist, „bereichs- und markenübergreifend an Lösungen zu arbeiten“. Die aktuellen Lieferschwierigkeiten betreffen Medienberichten zufolge vor allem Kabelbäume. Die bezieht Volkswagen hauptsächlich vom deutschen Zulieferer Leoni, der in der West-Ukraine zwei Werke betreibt. Laut der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ arbeiten dort rund 7.000 von insgesamt 100.000 Leoni-Beschäftigten.

Mit Beginn des Kriegs seien aber genau diese beiden Werke stillgelegt worden. Und Kabelbäume seien für die Autofertigung noch wichtiger als die ohnehin fehlenden (einzelnen) Halbleiter. Experten befürchten, dass Kabelbäume von Leonie bald auch in Autowerken in der Slowakei, in Polen, in Ungarn und in Rumänien fehlen könnten – auch das könnte Volkswagen treffen.

In Kaluga produziert VW normal weiter

Das Volkswagen-Werk im russischen Kaluga ist von den Lieferschwierigkeiten übrigens noch nicht betroffen: Dort läuft die Produktion von Polo und Tiguan laut VW normal weiter. Doch wegen der Wirtschaftssanktionen gegen Russland könnte es auch dort zu Engpässen und Produktionsausfällen kommen.