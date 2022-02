Wolfsburg

Die Omikronwelle ist auch im Volkswagen-Werk Wolfsburg angekommen. Wegen erhöhter Infektionszahlen und Quarantänemaßnahmen müssen teilweise Schichten abgesagt werden. Vor diesem Hintergrund fordert die Betriebsratsfraktion MIG 18 jetzt auch Konsequenzen für die anstehenden Betriebsratswahlen. Alle Beschäftigten müssten die Möglichkeit erhalten, pr Briefwahl abzustimmen, so die Forderung.

Der aktuelle Stand: Da Volkswagen die maximale Nutzung der mobilen Arbeit bis mindestens 19. März angeordnet hat, werden alle Wahlberechtigten, die derzeit mobil arbeiten, die Unterlagen zur Briefwahl automatisch zugesendet. Das gilt aber nicht für die rund 16 000 Beschäftigten in der Produktion. Das will die MIG 18 ändern. Aus ihrer Sicht müsste die gesamte Wahl als Briefwahl organsiert werden. Allen Kollegen müsste die Chance gegeben werden, ohne Risiko für die eigene Gesundheit an der Wahl teilzunehmen.

„Das ganze Konzept einer Betriebsratswahl wird in Frage gestellt, wenn es zu einer außerordentlich hohen Abwesenheitsquote aufgrund des nicht vorhersehbaren Pandemiegeschehens kommt“, heißt es in einer Mitteilung. Sie fordern den Wahlvorstand dazu auf, eine aktualisierte medizinische Einschätzung zu der neuen Situation einzuholen.

„Es wird seit Monaten gepredigt, dass die Kollegen ihre Kontakte reduzieren sollen. Sie dann aber zu einer Masernparty gehen zu lassen, ist für uns widersinnig. In der Pandemie kann man keine verlässlichen Aussagen treffen. Wenn man das berücksichtigt, ist unser Vorschlag momentan das Vernünftigste“, sagt MIG 18-Betriebsrat Antonino Potalivo.

Von Steffen Schmidt