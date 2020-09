Wolfsburg

Volkswagen lässt angesichts des aktuellen Corona-Infektionsgeschehen die Zügel weiter straff angezogen. Alle Mitarbeiter, deren Anwesenheit im Werk nicht zwingend erforderlich ist, sollen weiter von Zuhause arbeiten. Das teilte das Unternehmen jetzt in einer internen Mitteilung an die Belegschaft mit.

Betriebliche Weihnachtsfeiern hatte Volkswagen bereits komplett verboten

Die strenge Linie gilt auch in Bezug auf größere, dienstliche Veranstaltungen mit mehr als 15 Teilnehmern. Für diese bestehen weiterhin hohe Hürden. So müssen diese Termine weiter von einem der wenigen Mitglieder des Top-Managements genehmigt sowie durch das Gesundheitswesen und die Rechtsabteilung abgesegnet werden. Betriebliche Weihnachtsfeiern hatte Volkswagen bereits komplett verboten.

Anzeige

Die Vorgaben gelten vorerst bis Ende Oktober. Dabei erwähnt Volkswagen allerdings auch explizit, dass die Schutzmaßnahmen der aktuellen Phase drei weiter aufrecht erhalten bleiben, bis sich die Lage weiter entspannt. Betrachtet man die aktuelle Entwicklung, dürfte die Regelung also auch noch über den Oktober hinaus in Kraft bleiben. Erst in Phase vier würden die Schutzbestimmungen wegfallen.

Von Steffen Schmidt