VW-Händlerkongress steigt ohne Vertreter aus China

Wolfsburg

Der Coronavirus hat Volkswagen zur nächsten drastischen Sicherheitsmaßnahme veranlasst. Die Brand Experience New Volkswagen, die derzeit in Wolfsburg stattfindet, wird ohne Händler und Vertreter aus Hongkong und China stattfinden. Das teilte Volkswagen am Freitag auf WAZ-Nachfrage mit.

„Nach Rücksprache mit den Kollegen aus China und Hongkong haben unsere Händler aus der dortigen Region die Teilnahme ihrer Mitarbeiter abgesagt“, erklärte eine VW-Sprecherin. Bei dem riesigen Händlerkongress werden bis zum 18. März rund 17 500 Händler in Wolfsburg auf die Markteinführung des neuen Golf 8 und des ID.3 vorbereitet.

Produktionsferien in China verlängert

Schon vorher hatte VW um Ansteckungen zu vermeiden sämtliche Dienstreisen von und nach China ausgesetzt. In Peking lässt der Konzern 3500 Mitarbeiter aufgrund der grassierenden Lungenkrankheit zwei Wochen lang von zuhause arbeiten und die Produktionsferien in den Werken aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes wurden bei Volkswagen Saic bis zum 10. Februar und bei Volkswagen FAW bis zum 9. Februar verlängert.

Lesen Sie auch:

Von Steffen Schmidt