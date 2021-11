Wegen Chipmangel: VW verlängert die Verträge von Leiharbeitern nicht

Wolfsburg

Volkswagen wird die Verträge von rund 500 Leiharbeitern am Standort Wolfsburg nicht verlängern. Das gab VW-Markenvorstand Ralf Brandstätter am Montagmorgen im internen WebCast (TV-Runde) des Betriebsrats vor tausenden VW-Beschäftigten bekannt. Als Grund nannte er den Chipmangel und die daraus resultierende heruntergefahrene Produktion.

Betriebsrats-Chefin Cavallo bedauert das Auslaufen der Zeitverträge

Der WebCast ist eine intern live ausgestrahlte TV-Talk Show, die der VW-Betriebsrat in regelmäßigen Abständen veranstaltet. Diesmal hatte die Betriebsrats-Vorsitzende Daniela Cavallo den VW-Markenvorstand Ralf Brandstätter in die Sendung eingeladen. Die Entscheidung, die Verträge der Leiharbeiter nicht zu verlängern, bedauere sie, so Cavallo. In der Vergangenheit habe der Betriebsrat immer dafür gekämpft, die Verträge zu verlängern. „Die aktuelle Halbleiterkrise und die niedrigen Produktionszahlen lassen das zu unserem großen Bedauern jetzt nicht zu, so dass wir die Entscheidung akzeptieren müssen.“

Ralf Brandstätter verwies auch auf die Situation der Stammbelegschaft: „Noch nie in der Geschichte unseres Stammwerks hat es eine solange Phase der Kurzarbeit gegeben. Auch, wenn das Kurzarbeitergeld bei uns aufgestockt wird – die Situation ist und bleibt extrem herausfordernd.“ Der Halbleiter-Engpass treffe die gesamte Industrie, nicht bloß Volkswagen. „Für Volkswagen gilt: Wir kämpfen weiter um jeden Chip!“, so Brandstätter. „Denn wenn wir heute frühzeitig Produktion abmelden, haben wir schon verloren – diese Chips bekommen wir später nicht mehr.“

Bitter: Die Auftragsbücher sind voll – doch wegen der Halbleiterkrise können nur wenige Tiguan in Wolfsburg gebaut werden. Quelle: Boris Baschin

Diese Entwicklung sei ausgerechnet jetzt „besonders bitter“, so der Markenvorstand. Denn: „Gleichzeitig ist die Nachfrage nach unseren tollen Autos groß. Die Kunden bestellen unsere IDs, den Tiguan, den Golf am laufenden Band. Aber wir können derzeit nur eingeschränkt liefern.“ Er rechne auch 2022 mit Versorgungsengpässen, so Brandstätter.

Brandstätter appelliert an Beschäftigte: Lassen Sie sich impfen!

Mit Sorge blickt Ralf Brandstätter auch auf die vierte Corona-Welle: Deshalb setze man weiter auf den Dreiklang aus Impfen, Testen und Abstandhalten. Hinzu komme die neue Home Office-Regelung, mit der VW Vorreiter in der Industrie sei. Er verband seine Ausführungen mit einem deutlichen Appell: „Wer noch nicht geimpft ist: Machen Sie diesen Schritt jetzt! Für sich und andere!“

Ein weiteres großes Thema beim Talk war die Zukunft des Volkswagen-Standorts Wolfsburgs: „Der Erfolg von gestern ist kein Freifahrtschein“, stellte Brandstätter klar. „Der Wettbewerb macht massiv Druck – in China, in den USA und vor der eigenen Haustür.“ Jetzt gehe es darum, das Wolfsburger Stammwerk „fit für die Zukunft“ zu machen. Aktuell prüfe man „die Einrüstung eines weiteren E-Modells in Wolfsburg“. Es müsse aber wirtschaftlich Sinn machen.

Das Werk Zwickau produziert an der Kapazitätsgrenze – eine zusätzliche Produktion in Wolfsburg könnte helfen, meint der Betriebsrat . Quelle: Oliver Killig

Damit greift Brandstätter eine Forderung des Betriebsrates auf. Der sagt: Man könne den ID.3 auch in Wolfsburg bauen, weil Zwickau an seine Kapazitätsgrenzen stoße – man würde Zwickau mit einer zusätzlichen Produktion in Wolfsburg helfen und nichts wegnehmen.

Die Marken sollen enger zusammenarbeiten

Brandstätter sprach sich zudem für eine engere Zusammenarbeit zwischen den Marken aus – insbesondere der Markengruppe Volumen mit VW, Seat, Cupra, Skoda und VW Nutzfahrzeuge. So habe Skoda bereits die Verantwortung für die Kleinwagen-Einstiegsplattform MQB-AO-Global übernommen und trage auch die Projektverantwortung für den neuen Passat und den neuen Superb. Seat und Cupra würden die „small BEV“-Plattform für Einsteiger-E-Autos entwickeln. Volkswagen sorge mit seinem Know How bei MEB und SSP für technologische Innovationen.

Er verwies auf das Projekt Trinity: In dessen Rahmen soll in der Nachbarschaft des Stammwerks eine neue Autofabrik für Elektro-Fahrzeuge der Zukunft gebaut werden. 2026 soll die Produktion starten. Die Autos sollen innerhalb von zehn Stunden gebaut werden: „Damit können wir den neuen Konkurrenten aus China und den USA die Stirn bieten“, sagte Brandstätter. Außerdem plane man für 800 Millionen Euro den Neubau des „Campus Sandkamp“. Brandstätters Fazit: „Unser Leitbild für die Fahrzeugproduktion 2030 gibt dem Standort Wolfsburg eine attraktive Perspektive.“

Von Carsten Bischof