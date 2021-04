Wechsel im VW-Aufsichtsrat: Matías Carnero kommt von SEAT

Wolfsburg

Das gab es bei Volkswagen bisher noch nie: Mit Matías Carnero sitzt erstmals ein Vertreter von SEAT und gleichzeitig ein Spanier im Aufsichtsrat der Volkswagen AG. Der 53-Jährige Katalane ist Betriebsratsvorsitzender bei SEAT in Martorell und übernimmt auf der Arbeitnehmerseite ab sofort das Mandat von Kai Bliesener im höchsten Gremium des Konzerns.

Der VW-Aufsichtsrat umfasst 20 Personen, die jeweils zur Hälfte von der Kapital- und der Arbeitnehmerseite besetzt werden. Die zehn Plätze der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat setzen sich aus drei Gewerkschaftsvertretern und sieben Mandaten aus der Belegschaft des Konzerns zusammen. Neben Matías Carnero entfallen Gewerkschaftsmandate auf Conny Schönhardt, die beim IG Metall-Vorstand die Unternehmensbeauftragte für Volkswagen ist, sowie auf den Ersten Vorsitzenden der IG Metall, Jörg Hofmann, der auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG ist.

Mit Carnero besetzt nun wieder ein internationaler Vertreter einen der zehn Plätze der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat. Das war zuletzt der Fall mit dem Schweden Johan Järvklo, der sein Mandat vergangenen Juni aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. Damals übernahm Kai Bliesener, der beim Vorstand der IG Metall unter anderem zuständig ist für die Themen Automobilbranche, Mobilitäts- und Verkehrspolitik.

Carnero: „Meine Entsendung ist Anerkennung für SEAT-Beschäftigte“

Matías Carnero sagte: „Meine Entsendung in den Aufsichtsrat ist eine Anerkennung für die Beschäftigten bei SEAT und für alle, die in der Automobilindustrie in Spanien arbeiten. Ich möchte mich bei der IG Metall dafür bedanken, dass sie mich für diese Position aufgestellt hat.“ Carnero betonte: „Teil des Aufsichtsrats zu sein, gibt uns die Möglichkeit, in dem Gremium mitzuwirken, in dem die wichtigsten strategischen Entscheidungen des Volkswagen Konzerns getroffen werden. Aus dieser Position heraus werde ich mich weiterhin für die Belegschaft bei SEAT, für alle Beschäftigten des Konzerns und das Unternehmen einsetzen.“

Auch Seat-Chef Wayne Griffiths zeigte sich erfreut über die Berufung Carneros: „Er ist erfahren und besitzt großartige Führungsqualitäten. Ich bin überzeugt, dass er neue Ideen in das Gremium einbringen und die Interessen der Beschäftigten genauso gut repräsentieren wird wie die des Konzerns und der Marken SEAT und Cupra.“

Carnero ist seit 1987 bei Seat beschäftigt und startete seine Karriere als Mitarbeiter in der Fertigung. Mittlerweile ist er nicht nur Betriebsratsvorsitzender in Martorell, sondern auch Mitglied des Weltkonzernbetriebsrats von Volkswagens.

Von Steffen Schmidt