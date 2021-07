Wasserstoff-Campus: Allianz für die Region will mit Partnern die Energiefrage lösen

Salzgitter

Das Ziel ist verwegen. Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel möchte gerne Europameister werden, wenn schon nicht im Fußball, dann eines Tages mit dem Wasserstoff-Campus, der in seiner Stadt in einer ehemaligen Fertigungshalle der Firma Bosch entsteht und der den Menschen auf dem Kontinent und weltweit dabei helfen soll, eines Tages weitgehend klimaneutral zu leben. Es geht also um nichts Geringeres als die Energiefrage der Zukunft: Wie lässt sich Gas, Kohle und Öl in der Industrie, im Verkehr und im täglichen Bedarf durch Wasserstoff ersetzen?

Eine Gemeinschaft aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik ist seit fast einem Jahr dabei, an Lösungen zu forschen. An der Zusammensetzung der Akteure erkennt man die überregionale Bedeutung des Projekts. Mit dabei ist unter anderem die VW-Tochter MAN, über die Allianz für die Region sind auch die Städte Wolfsburg und Braunschweig sowie die IG Metall am Wasserstoff-Campus beteiligt.

Ganze Region profitiert

Dieser befindet sich zwar in Salzgitter, doch er strahlt in die Region und es sollen alle Menschen hierzulande davon profitieren, versicherte Ulrich Markurth. Braunschweigs Oberbürgermeister ist Aufsichtsratsvorsitzender der Allianz für die Region, die sich gemeinsam mit Netzwerkpartnern vor Ort über das Vorankommen informierte. Das Treffen diente dazu, das Miteinander als regionale Einheit zu stärken, „um den Wirtschaftsraum zukunftssicher zu gestalten und ihn im Wettbewerb mit anderen Regionen attraktiv und erfolgreich zu positionieren“, so Ulrich Markurth.

Mobilität, Produktion und Forschung sind die Stärken in der Region Braunschweig-Wolfsburg, heißt es bei der Allianz für die Region. Deren Akteure wollen den Weg ebenen für eine klimafreunde Bereitstellung von Energie für die Produktion und die Mobilität. Ziel ist nicht nur eine Dachmarke namens „Wasserstoffregion Südostniedersachsen“ für den Zusammenhalt und den Informationsaustausch, sondern auch regionale Wertschöpfungsketten und ein Konzept für die nötige Tankstellen-Infrastruktur.

Akteure befinden sich auf einem guten Weg

Mit Blick auf den Wasserstoff, der einen Schwerpunkt in der Zusammenarbeit der Städte und Landkreise bildet, gab es für die Region in der Vergangenheit allerdings eher Nachholbedarf, räumte Matthias Wunderling-Weilbier ein, Staatssekretär im Ministerium für Bundes- und Europa-Angelegenheiten. „Wir mussten aufholen.“ Nach einigen Monaten seien die Akteure aber auf einem „hervorragenden Weg“. Es gehe darum, das Know-How zu verbinden und Prozesse einzuleiten, die Beschäftigung sicherstellen.

Matthias Wunderling-Weilbier bezeichnete den Wasserstoff Campus als „hervorragendes Beispiel für die Kooperation zwischen Land und Region angesichts der enormen Herausforderungen, vor denen wir global stehen und denen wir uns gemeinsam mit unseren Partnern stellen wollen“. Über Wasserstoff-Projekte in ganz Südostniedersachsen berichtete Dr. Oliver Fuchs vom Amt für regionale Landesentwicklung.

Mit Fernwärme und Photovoltaik: Salzgitters Bosch-Werkleiter Michael Gensicke erklärt, wie er seine Fabrik auf klimafreundliche Energieträger umstellt. Quelle: RUDOLF KARLICZEKRudolf KARL

Wie sich eine komplette Fabrik auf klimafreundliche Energieträger umrüsten lässt, stellte Salzgitters Bosch-Werkleiter Michael Gensicke den Gästen vor. Prof. Dr. Christoph Hermann, Leiter im Braunschweiger Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST, tüftelt nicht nur daran, den Wasserstoff in Stahltanks zu speichern. Er widmete sich auch den großen Chancen, die international mit dem Thema verbunden sind.

Auch VW-Tochter MAN mit Forschungsprojekt dabei

Wie eine konkrete Wasserstoff-Wertschöpfungskette in Salzgitter Wirklichkeit werden kann, das erforscht am Wasserstoff Campus Salzgitter seit kurzem ein Verbundprojekt unter Leitung von MAN Energy Solutions. Es soll zeigen zu welchen wirtschaftlichen Bedingungen und in welchem Zeithorizont Wasserstoff in der Region verfügbar sein kann und welche Randbedingungen erforderlich sind, um einen Markt für Wasserstoff und Folgeprodukte in Deutschland zu ermöglichen.

Marc Grünewald von MAN Energy Solutions sagt zu den Projekten: „Salzgitter besticht vor allem durch eine Vielzahl an Abnehmern für grünen Wasserstoff. Die große Nachfrage und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten sind ein klarer Standortvorteil. Doch entscheidend ist auch, dass diese Abnehmer kostengünstig und flächendeckend mit großen Mengen an grünem Wasserstoff versorgt werden. Unsere Studie wird diese Wege aufzeigen und legt somit einen wichtigen Grundstein, um die effiziente Versorgung der Region Salzgitter mit grünem Wasserstoff aufzubauen.“

Der Mutter-Konzern Volkswagen setzt bei der individuellen Mobilität zwar konsequent auf den elektrischen Weg, im Bereich der Schwerlastverkehrs sowie der Industrie sieht Volkswagen aber durchaus Potential in der Wasserstoff-Technologie, wie VW-Chef Herbert Diess mehrmals betonte.

Von Roland Weiterer und Steffen Schmidt