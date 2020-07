Warum VW-Beschäftigte bei der Auswahl des Urlaubsziel vorsichtig sein sollten

Wolfsburg

Die Werksferien stehen vor der Tür. Für viele Wolfsburger ist damit normalerweise die Zeit des Reisens gekommen. Doch in diesem Jahr macht die Corona-Epidemie das Thema deutlich komplizierter. Arbeitnehmer sollten einige Dinge beachten, bevor sie ihre Koffer packen. Besonders ein Blick auf die Liste der sogenannten Risiko-Gebiete ist obligatorisch.

Denn ein Urlaub in diesen Ländern könnte Beschäftigten durchaus auf die Füße fallen. Im Moment sind unter anderem so beliebte Urlaubsziele wie Ägypten, die Türkei, viele Länder der Karibik, fast das gesamte Südamerika, die USA oder auch Mexiko, wo viele VW-Beschäftigte ihre Wurzeln haben, als Risikogebiete eingestuft. Wer aus einem dieser Länder zurückkehrt, muss sich in Niedersachsen in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Ausnahmen sind zum Teil möglich, etwa bei Vorlage eines aussagekräftigen Corona-Tests.

Home-Office auch aus Quarantäne möglich

Und wer in Quarantäne muss, kann logischerweise nicht am Arbeitsplatz erscheinen. In den meisten Fällen entfällt damit auch der Anspruch auf Fortzahlung des Gehalts – es sei denn, der Arbeitnehmer kann auch ohne Anwesenheit seinen Pflichten nachkommen. „Wer seine Arbeit ohnehin im Home-Office erbringt, dürfte damit also keine Probleme haben“, informiert die IG Metall. Momentan ist das noch für mindestens 50 Prozent der VW-Belegschaft in den indirekten Bereichen der Fall.

Problematischer wird es da schon für die Beschäftigten in der Produktion. Für die ist Home-Office keine Option. Die Chancen auf eine Fortzahlung des Gehalts im Quarantänefall stehen schlecht. Denn: Eine Fortzahlung kommt nur dann in Betracht, wenn die Arbeitsverhinderung nicht selbst verschuldet ist. Ob allein eine Reise in ein Risikogebiet als Selbstverschuldung zu werten ist, ist juristisch bisher unklar. „Hier entscheiden die Umstände im Einzelfall. Insbesondere wenn der Arbeitnehmer während des Urlaubs alle empfohlenen Verhaltensmaßregeln eingehalten hat, dürfte kein Verschulden vorliegen“, schätzt die IG Metall. Endgültige Gewissheit müssen aber die Gerichte schaffen, Urteile stehen hier aus.

Volkswagen zahlt Lohn bei Rückkehr aus Risikogebiete nicht fort

Bei Volkswagen sieht man das indes anders als die Gewerkschaft. Nach WAZ-Informationen wurde im Unternehmen deutlich kommuniziert, dass eine mögliche Quarantäne nach Reise in ein Risikogebiet vom eigenen Arbeitszeitkonto finanziert werden muss. Rettung könnte auch hier nur das Home-Office sein. Volkswagen rät deswegen seinen Beschäftigten dazu, sich vor Reiseantritt auf den Seiten des Auswärtigen Amtes und des Robert-Koch-Instituts über die Themen „Situation am Urlaubsort“ und „Corona“ zu informieren. Ein weiterer Rat der Reiseexperten: das Mitführen einer guten Reiseapotheke, ergänzt um Mund-Nase-Schutzmasken und Händedesinfektion.

Ähnlich liegt der Fall, wenn man sich in seinem Urlaub tatsächlich mit Corona ansteckt. Bereits die Infektion – auch ohne ernste Symptome – führt wegen der Ansteckungsgefahr zur Arbeitsunfähigkeit. Ist die Krankheit selbst verschuldet, fällt der übliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung weg. Auch hier begibt man sich mit einer Reise in ein Risikogebiet also auf dünnes Eis.

Reiseziel sollte offengelegt werden

Seinen Aufenthalt in einem Risikogebiet zu verschweigen, ist indes keine gute Idee. Eigentlich gilt, dass Urlaubsziele Privatsache sind. Doch wie so vieles in diesen Tagen wird diese Regel aufgrund des Virus über den Haufen geworfen. Zumal ein Arbeitnehmer von sich aus offenbaren muss, wo er im Urlaub war, wenn er deshalb von Behörden in die Quarantäne geschickt wird. Noch wichtiger aber: Arbeitgeber haben während der Pandemie eine besondere Fürsorgepflicht. Um eine mögliche Ansteckung zu vermeiden, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie das Recht darauf haben, zu erfahren, ob sich ein Mitarbeiter in einem Risikogebiet aufgehalten hat.

Von Steffen Schmidt