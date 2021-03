Wolfsburg

Die Corona-Pandemie hat unser ganzes Leben kräftig durcheinander gewirbelt – auch vor dem Arbeitskampf macht das Virus keinen Halt. Mit Schutzmaske etwa, lässt es sich schlecht Pfeifen. Auf die klassischen streik-begleitenden Klänge musste die IG Metall am Dienstag bei den ersten Warnstreiks bei Volkswagen in Wolfsburg aber dennoch nicht verzichten. Denn für alles gibt es mittlerweile eine App – selbst für die gute alte Trillerpfeife, wie die Metaller eindrücklich zeigten.

Warnstreik am Tor ist in Bildern:

Zur Galerie Am Dienstag ließen tausende Arbeiter bei Volkswagen eine Stunde früher ihre Arbeit ruhen. Die IG Metall machte an Werkstore Stimmung.

Obwohl eine große Kundgebung vor Menschenmassen wie man es aus der Vergangenheit gewohnt ist, pandemiebedingt nicht möglich war, machten die VW-Beschäftigten so dennoch reichlich Lärm – und damit ihrem Ärger über die festgefahrenen Tarifverhandlungen Luft. Eine Stunde früher als sonst strömten die Werker aus den Toren und ließen die Arbeit liegen, um ihren Forderungen im Tarifpoker Nachdruck zu verleihen. An allen Toren wurde sie dabei von Vertrauensleuten und Betriebsräten begrüßt, die IG Metall-Fahnen schwenkten, Plakate hochhielten und ihre Trillerpfeifen-App erklingen ließen.

Frust und Ärger sind deutlich zu spüren

Ziel ist es, Volkswagen zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen und endlich das bisher verweigerte Gegenangebot zu erstreiten. Denn bisher liegen die Verhandlungen auf Eis. Ein erneuter Gesprächstermin sei noch nicht vereinbart worden, informierte die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo. Gemeinsam mit dem Betriebsratschef Bernd Osterloh war sie am Dienstag zum vorgezogenen Ende der Frühschicht selbst zum Tor Ost gekommen, um den Warnstreik zu unterstützen. „Die Kollegen sind enttäuscht. Sie erwarten, dass jetzt Bewegung reinkommt und verlangen, dass Volkswagen sich auf unsere Forderungen zubewegt und nicht länger hinter der Fläche versteckt“, betonte Cavallo.

Trillerpfeife geht auch per App, wie die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo hier zeigt. Quelle: Roland Hermstein

In der Tat sind Frust und Ärger unter den VW-Beschäftigten deutlich zu spüren – gerade am Tor Ost. Denn die meisten der VW-Mitarbeiter, die dort durchkommen, arbeiten in der Produktion. „Das sind die Kollegen, die das ganze Jahr unter erschwerten Corona-Bedingungen engagiert ihren Job gemacht haben. Das muss auch honoriert werden. Die Verweigerungshaltung von VW ist ein Witz. Die Kollegen sind stinksauer“, sagte Florian Hirsch aus der Vertrauenskörperleitung. „Uns fehlt einfach die Wertschätzung“, unterstrich ein Mitarbeiter aus der Tiguan-Fertigung im kurzen Gespräch mit der WAZ. Eine Aussage, die bei weitem kein Einzelfall war.

Gewinnmeldung facht Wut der Arbeitnehmer weiter an

Befeuert wurde die Wut der Arbeitnehmer nochmals durch die Gewinnmeldung des Volkswagen Konzerns Ende letzter Woche: Trotz Krise schlagen dort 8,8 Milliarden zu Buche. Zusätzlich ließ der Konzern verlauten, dass auch die Dividende für die Aktionäre nicht gekürzt werden soll. „Das macht die Verweigerungshaltung Volkswagens noch unverständlicher“, sagte der Zweite Bevollmächtigte der IG Metall, Christian Matzedda. „Die vier Prozent mehr Lohn sind moderat und berechtigt“, betonte er. Schließlich müsse man die vier Prozent wegen der verschobenen Verhandlungen in 2020 auf zwei Jahre verrechnen. „VW schreibt den Gewinn natürlich dem Konzern zu. Aber auch die Marke ist gut durch die Krise gekommen. Es kann nicht sein, dass die Auswirkungen von Transformation und Pandemie jetzt auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden“, unterstrich Daniela Cavallo.

Der Warnstreik soll nochmals die Forderungen unterstreichen. Diese seien moderat und berechtigt, sagte Christian Matzedda (rechts), Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg. Quelle: Roland Hermstein

Was die weiteren Forderungen angeht, ruft das fehlende Entgegenkommen Volkswagens bei den Arbeitnehmervertretern ebenfalls Kopfschütteln hervor – allen voran beim Thema Ausbildung. „Die Garantie für die 1400 Arbeitsplätze sind eine vernünftige zukunftsgerichtete Forderung – für die Region und das Unternehmen“, sagte Matzedda. Das VW nun ankündigt, die Ausbildung an die sinkende Beschäftigung anzupassen, sei ein deutliches „Warnsignal“, unterstrich Cavallo. „Das ist für uns zu kurz gesprungen“, sagte sie. Gerade vor dem Hintergrund der Transformation brauche es qualifizierten Nachwuchs, der direkt in den Zukunftsbereichen ausgebildet wird. „Außerdem besitzt VW auch eine gesellschaftliche Verantwortung für die Region“, betonte Cavallo.

Beschäftigte ziehen voll mit

Neben Frust und Ärger war am Dienstag aber auch eine weitere Emotion deutlich zu spüren: Kampfgeist. Viele Beschäftigte hoben beim Verlassen des Werks die Faust, die Freude darüber, dass der Arbeitskampf endlich losgeht, war ihnen anzusehen. „Die Halle ist komplett leer gefegt, alle ziehen mit“, sagte ein Mitarbeiter aus der Komponentenfertigung in Halle 6. „Trotz Corona ist die Bereitschaft unter den Kollegen extrem hoch. Auch die digitalen Aktionen werden super angenommen“, berichtete Florian Hirsch. Eine Kostprobe dafür, dass auch Home-Office die Metaller bei VW nicht bremsen kann, lieferte die Warnstreik-Aktion gleich mit. Den auch die Beschäftigten in den eigenen vier Wänden ließen ihre Arbeit für eine Stunde ruhen und schalteten den PC ab. Die Abwesenheitsnotiz: „Ich bin im Warnstreik.“

Dass dies nicht der letzte Streik gewesen sein dürfte, scheint angesichts der verhärteten Fronten mittlerweile ausgemacht. „Wir planen schon die nächsten Aktionen“, kündigte Matzedda an. Und auch für spontane Reaktionen sei man gerüstet, bekräftigte Hirsch.

