Warnstreik bei Schnellecke in Fallersleben

Im Tarifstreit im Speditions- und Logistikgewerbe Niedersachsen will Verdi vor der nächsten Verhandlungsrunde am 6. Februar den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Dafür ruft die Gewerkschaft am Dienstag, 4. Februar, erneut zu Warnstreiks in ganz Niedersachsen auf. Nachdem letzte Woche die ersten Streiks in Braunschweig bei Fricke Schmidbauer Schwerlast und Schnellecke Braunschweig stattgefunden haben, ist dieses Mal auch der Fallersleber Standort der Schnellecke Logistics Verpackung GmbH an der Hafenstraße betroffen.

Gewerkschaft ist enttäuscht

Verdi hat konkret die Frühschicht zum Streik aufgerufen, um gegenüber den Arbeitgebern deutlich zu machen, dass ihr Angebot aus der zweiten Verhandlungsrunde am 23. Januar nicht akzeptabel ist. „Es ist enttäuschend, dass sich die Arbeitgeber gegen die Modernisierung des Tarifvertrages wenden, und den Beschäftigten nur geringe Lohnzuwächse zugestehen wollen“, bemängelt Sven Paschke von Verdi Wolfsburg.

Zweite Runde brachte keine Einigung

Es dürften wohl nicht die letzten Warnstreiks in dieser Tarifrunde sein. Denn Arbeitnehmer und Arbeitgeber liegen in den Verhandlungen noch weit auseinander. Die Arbeitgeber haben Entgelterhöhungen in zwei Stufen von insgesamt 3,5 Prozent für 24 Monate angeboten. Die Gewerkschaft hingen fordert eine Entgeltsteigerung von 6,5 Prozent – mindestens aber 150 Euro –bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem sollen die Tarifverträge von Arbeitern und Angestellten zusammengelegt werden –unter anderem damit auch für Arbeiter künftig automatische Lohnerhöhung bei einer bestimmten Beschäftigungsdauer greifen. „Faktisch gibt es diese Trennung doch gar nicht mehr“, sagt Paschke. Beides lehnen die Arbeitgeber bisher jedoch aber ab.

Streiks könnten ausgeweitet werden

„Ich gehe deshalb von kurzen Verhandlungen am 6. Februar aus“, rechnet Paschke nicht mit einer Einigung. „Sollten sich die Arbeitgeber in der nächsten Verhandlungsrunde nicht bewegen, wird Verdi die Streiks ausweiten“, kündigt er an.

Bei Schnellecke reagiert man bisher gelassen auf die Warnstreiks. Diese hätten bisher keine Auswirkungen auf den Betriebsablauf, Kunden müssten sich keine Sorgen machen und würden stets rechtzeitig informiert, teilt Schnellecke-Sprecher Carsten Hellmich mit. Bezogen auf die Tarifverhandlungen sagt er: „Als Mitglied des Arbeitgeberverbands werden wir natürlich jedes Ergebnis akzeptieren. Wir sind allerdings nicht Teil der Tarifkommission und haben deshalb keinen Einfluss auf die Tarifverhandlungen.“

