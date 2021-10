Wall Street statt Wolfsburg: Betriebsversammlung ohne den VW-Chef

Wolfsburg

Halbleiter-Mangel, Kurzarbeit, Auslastung im Keller, Zukunftsängste: Es rumort gewaltig im Wolfsburger Volkswagen-Werk. Die Erwartungen an die Betriebsversammlung am 4. November sind dementsprechend groß. Nicht nur die Belegschaft, sondern auch der Betriebsrat hofft auf Erklärungen des Vorstands. Doch mit Konzern-Chef Herbert Diess wird ausgerechnet der Mann, der in den letzten Wochen mit Horrorszenarien wie einem Abbau von 30 000 Beschäftigten, bei der Betriebsversammlung nicht anwesend sein.

Statt sich im Stammwerk den Fragen der Mitarbeiter zu stellen, wird Diess wohl an der Wall Street vor Investoren sprechen. Der Konzern-Chef weile zu dieser Zeit in den USA. Die Reise sei schon länger geplant, die Einladung des Betriebsrates sei leider zu kurzfristig erfolgt, teilte ein VW-Sprecher der Online-Ausgabe der Zeit mit, versicherte aber gleichzeitig, dass Diess am Austausch mit der Belegschaft viel gelegen sei. Entsprechende Veranstaltungen seien in Vorbereitung.

Es brodelt im Stammwerk

Den Zorn und die Enttäuschung der Belegschaft und des Betriebsrates wird er mit dieser Aussage wohl kaum zügeln können. Die Arbeitnehmervertreter hatten fest mit der Teilnahme des Konzern-Chefs gerechnet. Immerhin handelt es sich bei der Betriebsversammlung um die erste seit 2019, noch dazu findet sie mitten in einer Krise und kurz vor der wegweisenden Planungsrunde am 12. November statt.

VW-Mitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit: Die Jobabbau-Szenarien sorgen für Verunsicherung unter der Belegschaft. Quelle: Julian Stratenschulte

Seit Wochen schon brodelt es bei Volkswagen und vor allem im Wolfsburger Stammwerk. Die Zeit der scheinbaren Harmonie zwischen Management und Betriebsrat, die mit dem Wechsel von Bernd Osterloh zu Daniela Cavallo an der Spitze der Arbeitnehmervertretung einsetzte, ist längst vorbei. Der ewige Effizienz-Streit um das Wolfsburger Werk ist neu entfacht. Während Diess „Lebenswillen“ einfordert und die Kosten senken will, fordert der Betriebsrat eine höhere Auslastung und dafür schon 2024 ein Elektro-Modell im Stammwerk.

Betriebsrat von Diess irritiert

Hinzu kommt: Mit Planspielen zum Stellenabbau oder der Aufforderung, statt Verbrennern lieber E-Auto zu kaufen, sorgte Herbert Diess für weitere Irritationen beim Betriebsrat und goss noch Salz in die Wolfsburger Wunde, dass mit seiner reinen Verbrenner-Produktion bei der Verteilung der knappen Halbleiter am unteren Ende der Nahrungskette steht.

Wer aus dem Vorstand nun am 4. November bei der Betriebsversammlung für Diess in die Bresche springt, ist noch unklar. Sicher ist jedoch: Ein angenehmer Termin dürfte es für denjenigen nicht werden.

Von Steffen Schmidt