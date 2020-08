Wolfsburg

Wie macht man einen sportlichen Wagen noch rasanter? VW hätte für die achte Generation des Golf GTI natürlich nochmals an der Leistungsschraube drehen können, doch die Entwickler haben sich mehr auf das Fahrwerk konzentriert. Das Ergebnis ist mehr Fahrvergnügen bei gleicher Leistung, besonders auf kurvigen Landstraßen.

Ein Video von der Probefahrt mit dem Golf 8 GTI:

Anzeige

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Erster Eindruck: Von außen betrachtet fällt das Wabenmuster in der Frontschürze auf, außerdem gibt es jetzt neben der klassischen roten Leiste mit dem GTI-Schriftzug ein Lichtband zwischen den Scheinwerfern. Die Seitenschweller sind schwarz abgesetzt. Gegen Aufpreis gibt es in der Wabenfront eingelassene x-förmige LED-Nebelleuchten. Am Heck ist der GTI-Schriftzug unter das­ ­VW-Emblem gewandert.

Im Innenraum dürfen natürlich die Karomuster auf den Sitzen und die roten Ziernähte nicht fehlen, das Sportlenkrad gibt es jetzt mit Touch-Bedienung und gelochtem Leder. Außerdem wurde den digitalen Instrumenten eine GTI-Optik verpasst. Das Infotainment-System kennt man aus dem Golf 8, die Bedienung erfolgt über Touchscreen oder Sprachsteuerung.

Zur Galerie VW bringt Ende August die achte Generation des Golf GTI raus. Die WAZ durfte den sportlichen Kompakten Probe fahren. Insbesondere das neu abgestimmte Fahrwerk sorgt für Fahrspaß.

Die Entwickler haben den Zwei-Liter-Turbobenziner für die neue Abgasnorm optimiert

Wer in den Sportsitzen Platz nimmt, wird vom rot pulsierenden Startknopf begrüßt. Auf Knopfdruck erwacht dann auch das Herz des GTI: 245 Pferdestärken und ein maximales Drehmoment von 370 Newtonmeter kann der brabbelnde Zwei-Liter-Turbobenziner auf die Räder schaufeln. Die Maschine kam schon beim aufgepeppten Vorgänger Golf GTI Performance zum Einsatz und wird im neuen GTI nun serienmäßig verbaut. Während die Leistung des Motors gleich blieb, haben die Ingenieure das Aggregat für die Erfüllung der Abgasnorm Euro 6d (AP) weiterentwickelt und ihm einen neuen Turbolader verpasst, der das Drehmoment schneller aufbaut.

Zahlen und Fakten zum Golf 8 GTI Motor: 2,0-Liter-Turbobenziner (EA888 evo4) Leistung: 180 KW (245 PS) Max. Drehmoment: 370 Nm bei 1600 bis 4300 U/min Beschleunigung (0-100): 6,3 s Spitze: 250 km/h CW-Wert: 0,275 Leergewicht: 1460 kg Schaltung: 6-Gang manuell oder optinal 7-Gang-DSG mit Shift-by-Wire-Schaltung Emissionsklasse: Mit 350 Bar Einspritzdruck verbrennt der Kraftstoff nun sauberer. Der Motor EA888evo4 schafft somit die Abgasnorm Euro 6d (AP) Preis: Steht noch nicht endgültig fest. Mit 6-Gang-Getriebe circa 35 000 Euro; mit 7-Gang-DSG circa 37 000 Euro. Marktstart: Ende August

Das Fahrwerk ermöglicht jetzt eine höhere Bandbreite zwischen komfortabler und sportlicher Fahrweise

Die wesentlichen Änderungen gibt es aber beim Fahrwerk. Das lässt sich auf Knopfdruck sportlich und bretthart oder eben komfortabel und rückenschonend einstellen – dazwischen gibt es 15 individuelle Stufen. Die beste Leistung erhält man im vorkonfigurierten Sportmodus, wer noch mehr Fahrspaß möchte, kann den Regler noch weiter nach rechts schieben.

Zusammen mit Fotograf Roland Hermstein schlängele ich mich im zunächst im Comfortmodus entspannt durch Wolfsburg, bevor es Richtung Nordsteimke auf die Landstraße geht. Dort schalten wir in den Sportmodus und erleben das andere Gesicht des GTI. Mit etwa einer viertel Lenkraddrehung lässt sich dort durch 90-Grad-Kurven zirkeln, ohne dass die Elektronik eingreifen muss. Und auch bei höheren Geschwindigkeiten bleibt die Lenkung präzise. Wie beim Vorgänger braucht man von Anschlag bis Anschlag nur 2,1 Lenkradumdrehungen, doch der neue GTI wirkt deutlich agiler.

Möglich macht die größere Bandbreite beim Fahrspaß der neue Fahrdynamikmanager. Dieser regelt das Zusammenspiel zwischen der elektronischen Differentialsperre und der nun serienmäßigen Vorderachssperre, die für bessere Traktion im Sportmodus optimiert wurde. Außerdem haben die Entwickler die optionalen geregelten Dämpfer verbessert. 200 Mal in der Sekunde wird jedes Rad einzeln angesteuert.

Sensortasten im Lenkrad und Head-Up-Display für den Tacho

Das bereitet Fahrspaß und verleitet zum Gasgeben, sodass ich deutlich öfter als üblich den Tacho checken muss – oder eben das Head-Up-Display, dass allerdings für meine Körpergröße zu tief in der Windschutzscheibe sichtbar ist. Die Sensortasten im Lenkrad vermitteln bei ihrer Betätigung über Vibration ein Feedback, wesentliche Einstellungen sollte man aber nur bei Stillstand vornehmen, sonst wird es insbesondere beim Fahren im Sportmodus etwas knifflig. Die Hauptdisziplin ist und bleibt aber der Fahrspaß – und davon gibt es GTI genug.

Nach einer Rundfahrt über kurvige Landstraßen geht es über A 2 und A 39 zurück in die Stadt – auf einem Abschnitt ohne Tempolimit sind die 200 km/h schnell geknackt, erst danach wird es etwas mühsamer. Doch auch bei diesem hohen Tempo bleibt der Wagen bei Lenkbewegungen gut in der Spur. Abgeregelt ist der GTI bei Tempo 250. Wer den Wagen selbst einmal testen will, soll ab Ende August dafür Gelegenheit haben, dann steht der flotte Kompakte aus Wolfsburg beim Händler. Der Preis für das Basismodell mit Sechs-Gang-Getriebe soll bei circa 35 000 Euro starten

Von Christian Opel