Frank Bergmann (56) und Ehefrau Katja (52) aus Hehlingen ist die Erinnerung an ihre automobilen Glücksgefühle ihrer Jugend heilig. Als die beiden Autoenthusiasten in den 1980igern frisch verliebt per VW Golf mit Zelt im Kofferraum nach Portugal und zurück aufbrachen und kurz nach der Rückkehr – noch verliebter – gleich noch einmal nach Österreich starteten. Und so reihte sich Bergmann vor zwei Jahren in die Gruppe potentieller Käufer eines VW T3 Club Van Syncro von 1988 ein, erzählt der VW-Experte, der seit inzwischen vier Jahrzehnten dieser Marke als Meister dient.

Automobile Klassiker aus der Region Das Wolfsburger Automuseum plant von Mitte November 2021 bis Mitte März 2022 die Ausstellung „Automobile Klassiker aus der Region“. 15 Young- oder Oldtimer werden dann gezeigt. Zuvor konnten sich Besitzer solcher Schmuckstücke beim Automuseum bewerben. WAZ/AZ stellen schon vorab einige Klassiker in ihrer Serie vor.

Bergmann bekam den Zuschlag „für einen Preis, über den ich nicht rede“, sagt er und lacht. Als Zugabe entwickelte sich zwischen den ehemaligen und jetzigen T3 Eignern eine bis heute andauernde Freundschaft. Den Verkäufern soll es wohl auch darum gegangen sein, das betagte und durch Touren vom Ostseestrand bis nach Afrika von deutlichen Gebrauchsspuren gezeichnete Auto in den berühmten „guten Händen“ zu wissen. Zwar sei der vom österreichischen Allrad-Experten Puch hergestellte Bulli bereits vor zehn Jahren einmal komplett lackiert und restauriert worden – bot und biete jedoch dem VW-begeisterten Perfektionisten noch ein weites Betätigungsfeld.

Nicht ganz so einfach zu bedienen

Schon die Überführungsfahrt aus der Nähe von Wuppertal nach Wolfsburg sei für Bergmann eine emotionale und körperlich neue Erfahrung gewesen. Denn der Syncro sei auch für erfahrene Automobilisten keineswegs so einfach zu bedienen, wie ein „normaler Bulli“. Allein durch den Vierradantrieb ergebe sich ein gewöhnungsbedürftiges Handling. Außerdem hätten irgendwelche plötzlich aufblinkenden Lämpchen den Blutdruck des Fahrers stets in die Höhe gepeitscht. Trotzdem sei man ohne ungeplante Fahrtunterbrechungen unter Bergmanns Carport angekommen.

Zur Galerie Der T3 Club-Van-Syncro von Frank Bergmann hat schon so manche Expedition hinter sich.

Wenn die Eheleute von ihrem in Hochglanzrot spiegelnden Familienmitglied erzählen, umspielt stets ein leises Lächeln ihre Mundwinkel, trotz oder vielleicht sogar wegen der oft komplizierten Fehlersuche, der zuweilen aufreibenden und zeitintensiven Ersatzteilbeschaffung und erstaunlich bürokratischen Hemmnisse im Rahmen von Zulassungsbestimmungen.

Die nächste Ausfahrt kommt bestimmt

Die „Macke“ in der Zentralverriegelung aufzuspüren sei noch das geringste Problem gewesen, erzählt der Fehler-Detektiv. Den Allrad-Antrieb aus- beziehungsweise umschalten zu können sei eine ebenso anspruchsvolle wie – wegen schwierig zu beschaffender Sensoren und Umbauteile – zeitintensive Arbeit. Und bis der Syncro-T3 seine ordnungsbehördlich abgesegneten grobstolligen Geländereifen offiziell auf öffentlichen Straßen abreiben durfte, waren wegen des ungewöhnlichen Reifenumfangs nicht nur technische Eingriffe in die Geschwindigkeitsmessung, sondern auch diverse Sachverständigengutachten und komplizierte Fahrexperimente mit Satellitentechnik erforderlich.

Für die Bergmanns allerdings keine Probleme, sondern erforderliche Schritte bis zu jenem automobilen Glücksempfinden, das sich inzwischen bereits auf kleineren Expeditionen beispielsweise zum Steinhuder Meer oder in die Elbauen und besonders kürzlich eingestellt habe, als der T3 ein Brautpaar ins Eheglück kutschierte.

„Es ist das Flair beim Einsteigen, der Blick aufs Armaturenbrett“, schwärmen die Bergmanns, „die bewährte Technik, der unterschiedliche Motorklang bei wechselnden Drehzahlen und natürlich die sensationelle Wendigkeit gegenüber üblichen Wohnmobilen.“ Einige Kleinigkeiten warten zwar noch auf Behebung aber, wenn alles gut gehe, sei man im kommenden Jahr „dann mal weg“ – in Richtung Norwegen. Wobei im gut bestückten VW-Camper bekanntlich ja der Weg das Ziel sei. Wie damals, in der Ansichtskartenzeit…

Von Ulrich Jaschek