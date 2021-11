Wolfsburg

Der Karmann Ghia galt lange, sehr lange, als das schönste Modell der VW-Geschichte. Auf Basis des Käfer mit solider Ingenieurskunst aus Deutschland gebaut und mit italienischem Design der Carozzeria Ghia in Turin veredelt, wurde er auch aufgrund seiner nicht unerschwinglichen Schönheit als „Hausfrauenporsche“ belächelt, aber auch geliebt. Gebaut wurde er ab 1955 bis 1974 unter Nutzung von Motor und Fahrwerk des Käfers, aber mit etwas breiterer Bodenplattes des Rahmens.

Besonders als Cabrio kann man seinem Charme kaum widerstehen. Das zeigt sich direkt, als Jens Franke das Werkstatttor hochfahren lässt: Liebe auf den ersten Blick. „Genau so ist es auch mir ergangen, als ich vor rund 25 Jahren das erste Mal live einen Karmann Ghia auf einer VW-internen Ausstellung sah. Da war es sofort um mich geschehen“, erinnert sich Franke.

Jens Franke hat sich mit seinem Karmann Ghia einen Traum erfüllt. Für viele gilt das Fahrzeug als der schönste VW aller Zeiten.

Ein Traum erfüllt sich

Aber für den damals frischgebackenen Familienvater muss die Liebe aus finanziellen Gründen zunächst ein unerfüllter Traum bleiben. Als dann beruflich und familiär alles gesicherter lief, sprach Franke mit einem Arbeitskollegen über die „alte Liebe“. Und wie es so ist mit der Liebe: Oft lässt sie durch nichts aufhalten. Denn: Der Kollege kennt zufällig einen Club-Präsidenten aus Hannover, der Franke das Liebhaberstück vermitteln konnte. „Baujahr 1968, der klassische Typ 14, in Knallrot mit schwarzen Ledersitzen – ein Traum“, schwärmt Frabke.

Ohne viel Federlesens fasst er die Gelegenheit 2014 beim Schopfe und ersteht seinen Karmann für damals 21 000 Euro. „Weil er wirklich in einem sehr guten Zustand war“, gibt uns Jens Franke einen Einblick, wie und warum er dieses Schätzchen zu seinem machte.

Auch innen ein Schmuckstück. Quelle: Simone Willmann

Obwohl der Karmann Ghia – übrigens„Gia“ ausgesprochen, nicht „Dschia“, wie es landläufig oft falsch gesagt wird – in gepflegtem und tadellosem Zustand war, verbessert Jens Franke im Laufe der Jahre noch einige Feinheiten: „Beispielsweise sind die schwarzen Polster mit weißem Keder original aus Kunstleder, das hat uns nicht gefallen. Die haben wir originalgetreu, aber in Echtleder nachfertigen lassen. Das war zwar nervlich etwas aufregend, aber es hat sich gelohnt.“

30 PS machen die Berge zum Abenteuer

Als Jens Franke beruflich in die Slowakei zog, fuhr er sogar gemeinsam mit seiner Frau und einem stilechten Koffer hintendrauf die rund 800 Kilometer mit dem Karmann Ghia hinunter. Von dort aus haben sie wunderschöne Fahrten durch Österreich unternommen – wo kommt das herrliche Flair dieses Klassikers besser zur Geltung als vor traumhaftem Alpenpanorama? Allerdings war das teilweise abenteuerlich: „Bergauf hupten die Traktoren dann schon hinter uns – 30 PS ist dann doch nicht so viel“, gesteht Jens Franke lachend.

Automobile Klassiker aus der Region Das Wolfsburger Automuseum plant von Mitte November bis Mitte März 2022 die Ausstellung „Automobile Klassiker aus der Region“. 15 Young- oder Oldtimer werden dann gezeigt. Zuvor konnten sich Besitzer solcher Schmuckstücke beim Automuseum bewerben. WAZ/AZ stellen schon vorab einige Klassiker in ihrer Serie vor – darunter auch einige Modelle, die es nicht in die Ausstellung geschafft haben.

Während seines Auslandseinsatzes in der Slowakei ließ Jens Franke auch die Sitze neu beziehen. Die Polsterer bauten die Sitze aus und verschwanden, ohne dass der Besitzer irgendeine Sicherheit in der Hand hatte. Als er dann nach mehreren Monaten mal nachfragte, bekam er die Antwort: „Ja, sie haben grad angefangen.“ Etwas unruhig geworden, machte sich Jens Franke auf, um seine Sitze in der Sattlerei zu besuchen – und erschrak bei dem Anblick der in alle Einzelteile zerlegten Sitze: „Das sah aus wie Kraut und Rüben. Ich dachte, das kriegen die im Leben nicht mehr zusammen. Aber nach weiteren drei Monaten haben sie die Sitze hervorragend und akribisch eingebaut, ich bin immer noch begeistert von der Qualität der Handwerksarbeit.“

Mehr als ein Auto

Und in Sachen Handwerker ist Jens Franke wählerisch, lässt längst nicht jeden an sein Schätzchen heran. Weil der Mechaniker, der aktuell an seinem Karmann eingesetzt war, von der Werkstatt vorübergehend wegversetzt wurde, ließ der Besitzer die Reparaturen vorübergehend ruhen, bis der Original-Mechaniker wieder verfügbar ist. „Da liegt einem schon was an solch einem Auto. Eine ganze Woche hab´ ich alleine mal nur an der Hupe gearbeitet, um die wieder instand zu setzen.“ Solch ein Oldtimer ist eben nicht nur ein Auto, sondern auch ein Hobby und ein Liebhaberstück.

Und eine besondere Ehre wird dem Schätzchen im kommenden Jahr zuteil: Für 2022 hat Jens Franke mit seinem Karmann Ghia eine Einladung zu einem Corso der exklusiven VW-Sammlung von Traugott Grundmann in Hessisch-Oldendorf bekommen.

Von Simone Willmann