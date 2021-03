Wolfsburg

Bei den Tarifverhandlungen bei Volkswagen wird fast nur über die Forderung nach vier Prozent mehr Lohn geredet. Dabei geht in der Öffentlichkeit beinahe unter, dass noch mehr auf dem Spiel steht: die Zukunftsperspektiven der nächsten Generationen in unserer Region. Wenn der wichtigste Arbeitgeber Volkswagen von einer Anpassung der Ausbildungsplätze an „künftige“ Bedarfe spricht, ist nichts anderes gemeint, als dass man auch dort am liebsten kürzen und sparen will.

Dass sich die Autoindustrie dramatisch verändert, ist Fakt. Dazu gehört leider auch, dass weniger Personal gebraucht wird. Doch die Industrie hat sich auch in der Vergangenheit durch voranschreitende Automatisierung und technologischen Fortschritt – wenn auch nicht so rasant, so doch stetig – verändert. Eins ist dabei gleich geblieben: Immer sind es die Menschen, gut ausgebildete Fachkräfte, die den Erfolg eines Unternehmens ausmachen.

Auch heute und in Zukunft wird Volkswagen weiter auf Fachkräfte angewiesen sein – nicht nur in den Zukunftsfeldern, sondern auch in den Bereichen der Kernkompetenz. Bei den Ausbildungsplätzen den Rotstift anzusetzen, ist deswegen der falsche Weg. Statt später extern einstellen zu müssen, sollte VW lieber weiter auf die Qualifikation der jungen Menschen setzen. So kann man zudem sicherstellen, dass die Fachkräfte von morgen genau den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechen.

Von Steffen Schmidt