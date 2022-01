Wolfsburg

Aus der Not eine Tugend machen: Dieses Sprichwort lässt sich auch auf den digitalen Informationstag von Volkswagen anwenden. Den Verantwortlichen ist es gelungen, ein in sich schlüssiges und sehr abwechslungsreich gestaltetes Format anzubieten. Zwar lief nicht alles ganz problemlos. Manchmal musste ein Film neu gestartet werden, weil der Ton nicht da war, oder die Bildübertragung war eher schlecht.

Die Azubis stellten sich und ihre Tätigkeit selbst vor

Aber insgesamt ist dieser Tag ausgesprochen gut geplant, vorbereitet und durchgeführt worden, was vor allem nicht ganz einfach ist, weil sehr viele Menschen an der Umsetzung beteiligt waren. Ein ganz großes Plus in Richtung Sympathie war vor allem, dass vielfach die Auszubildenden selbst vorstellten, was sie den ganzen Tag machen. Die Einblicke mit Live-Bildern direkt in die Lernfelder brachte die Interessierten ganz nah ran.

Und natürlich stellten die Azubis auch ihre Lieblingsprojekte vor, wie den Wörthersee-GTE, der komplett von Auszubildenden und Studierenden konzipiert und gebaut wurde. Großen Applaus gab es aber auch für einen Kickertisch in futuristischem Design, den Auszubildende aus der Werkzeugherstellung entworfen und gebaut haben. Zudem spielte auch KI, 3D-Druck und andere moderne Arbeitsmittel eine Rolle.

Dieses Format sollte erhalten bleiben

Anhand der sehr guten Resonanz kann man den Beteiligten nur bescheinigen: alles richtig gemacht. Viel attraktiver kann man dieses immense Ausbildungsportfolio nicht darstellen. Für die bessere Qualität der Übertragung braucht es sicherlich noch eine bessere Infrastruktur. Aber vielleicht hat sich da bis zum nächsten Jahr etwas getan. Denn auch, wenn dann Präsenzveranstaltungen wieder möglich sein sollten, sollte dieses Format auf keinen Fall untergehen.

Von Robert Stockkamp