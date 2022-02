Wolfsburg

Die Pandemie und ihre Begleiterscheinungen, die Transformation, dazu der Halbleiter-Mangel und immer wieder Kurzarbeit: Die VW-Beschäftigten haben sicherlich schon einfachere Zeiten gesehen. Da tut ein Zeichen der Wertschätzung wie der jetzt beschlossene Corona-Bonus dem Geldbeutel und vor allem auch der Seele sicherlich gut. Und auch für den Betriebsrat bedeutet die Prämienzahlung einen kleinen, aber dringend benötigten Sieg, musste man doch gerade erst, kurz vor den Wahlen, das Aus der Nachtschicht hinnehmen.

Doch die eigentliche Schlacht gilt es noch zu schlagen: nämlich die um den Tarif-Bonus. Die Verhandlungen über eine Erfolgsbeteiligung über die bereits ausgezahlten 1700 Euro hinaus dürften ungleich schwerer und vor allem auch signalträchtiger werden. Denn dabei geht es um mehr als „nur“ ein paar hundert Euro. Es geht angesichts der ungleichen Verteilung der raren Halbleiter, bei denen vor allem die Wolfsburger oft in die Röhre schauten, auch um Werte wie Solidarität und Fairness, die von Betriebsrat, Gewerkschaft und Unternehmen stets so hoch gehängt werden.

Werden die Leidtragenden der Chip-Krise doppelt abgestraft? Oder ist man in der Konzerngemeinschaft dazu bereit, den gemeinschaftlich erwirtschafteten Erfolg auch entsprechend zu teilen? Bei Geld hört die Freundschaft ja bekanntlich auf – in der Familie teilt man eigentlich alles. Ein echter Härtetest also für die viel beschworene VW-Familie.

Von Steffen Schmidt