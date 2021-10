Wolfsburg

Halbleiter-Krise, Auslastungsprobleme und ganz allgemein die Transformation: Für Volkswagen und die ganze Region sind es aufregende Zeiten. WAZ-Redakteur Steffen Schmidt sprach jetzt mit der IG Metall-Geschäftsführung über die Krise bei Volkswagen.

Es ist das Thema in Wolfsburg: VW-Chef Herbert Diess soll den Verlust von 30 000 Stellen ins Spiel gebracht haben, sollte Volkswagen jetzt nicht die richtigen Weichen für die Zukunft stellen. Was sagen Sie als IG Metall-Geschäftsführer dazu?

Matzedda: Dabei soll es sich ja um Vorgänge aus dem Aufsichtsrat handeln, die wir nicht kommentieren können. Aber die Zahl ist ja nun in der Welt. Und dazu sagen wir in aller Deutlichkeit: Die Arbeitsplätze bei Volkswagen sind sicher, es gilt Beschäftigungssicherung bis 2029. Aber ebenso gilt: Wenn die nächsten Produktgenerationen bei VW, anders als derzeit der Fall, in Zukunft nicht mehr so glänzend bei den Kundinnen und Kunden ankommen sollten, dann wäre das natürlich ein Problem. Überzeugende Produkte bringen Bestellungen, die bringen Produktion – und an dieser Kette hängt letztendlich die Beschäftigung.

Disterheft: Und damit sind wir doch beim eigentlichen Thema: Es ist Aufgabe von Vorstand und Management, weiterhin für überzeugende Produkte zu sorgen. Und da hilft es wenig, zu betonen, wie viele Arbeitsplätze bei Volkswagen vom Erfolg der Autoverkäufe abhängen und Schreckenszahlen aus Extremszenarien eines Job-Kahlschlags an die Wand zu malen. Alle hier in der Region wissen um die Bedeutung von Volkswagen, da braucht es keine Nachhilfestunde vom Vorstandsvorsitzenden. Aber vielleicht hat der ja vielmehr sein Top-Management angesprochen. Das könnten wir nur unterstreichen: überzeugende Digitalisierung, markenübergreifende Synergien, Vermeidung von Doppelarbeit, Strategien für eine ausreichende Versorgung mit Bauteilen – das sind alles Managementaufgaben. Da sollen Herr Dr. Diess und sein Team mal liefern.

Flavio Benites: Und genau darüber wird in den nächsten Tagen auch verstärkt gesprochen werden, da bin mir sicher. Spätestens bei der Betriebsversammlung im Stammwerk am 4. November.

„Wir haben uns zu sehr abhängig gemacht“

Befeuert wurde die ganz Standortdiskussion durch die Halbleiter-Krise. Was ist da aus ihrer Sicht schief gelaufen?

Benites: Zu erst ist es wichtig zu sagen, dass das keine VW-Krise ist. Es ist nicht mal eine deutsche Krise. Die Franzosen, die US-Hersteller und auch Wettbewerber aus Asien haben ebenfalls massive Probleme. Da hat sich eine ganze Branche verkalkuliert. Aber vor allem hat Europa geschlafen und industriepolitisch den Trend verpasst. Die Chipindustrie ist nach Asien abgewandert. So wie vor Jahrzehnten die Batterie-Kompetenz, die wir nun mühevoll nach Europa zurückholen. Auch bei den Halbleitern haben wir uns zu sehr abhängig gemacht und bekommen jetzt die Rechnung.

Was für Konsequenzen ziehen Sie aus dieser Erkenntnis?

Benites: Wir sehen gerade, dass die Lieferketten eben nicht sicher sind. Deswegen brauchen wir geschlossene Produktionsketten. Dazu gehört Chipproduktion in Europa. Ich möchte betonen, dass es nicht darum geht, die Globalisierung zurückzudrehen. Aber durch regionale Produktionsketten kann auch eine Menge CO2 eingespart werden. Im Bereich E-Mobilität gehen wir mit der Batteriezellfertigung ja schon genau so vor.

Das ist das Führungstrio der IG Metall Flavio Benites wurde im September 2020 zum Ersten Bevollmächtigten der IG Metall Wolfsburg gewählt. Der 58-jährige Brasilianer und leidenschaftliche Fußballfan ist seit 2006 für die Wolfsburger IG Metall als Politischer Sekretär tätig und für die internationale Gewerkschaftsarbeit und VW zuständig. Der Jurist spricht vier Sprachen, ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Christian Matzedda ist seit September Zweiter Bevollmächtigter der Wolfsburger Geschäftsstelle. Der zweifache Familienvater und gebürtige Wolfsburger ist 49 Jahre alt und war vorher viele Jahre als Betriebsrat bei Volkswagen unter anderem als Leiter der Migrantenvertretung und des Vertrauenskörpers tätig. Matthias Disterheft komplettiert als Kassierer das Führungstrio. Der 53-Jährige gelernte Landwirt fing 1986 bei VW an und war seit 2002 bis zu seiner Berufung in den IG Metall-Vorstand im Betriebsrat. Disterheft ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Er engagiert sich in der Feuerwehr und seine Leidenschaft sind alte Trecker.

Verteilung der Halbleiter muss fairer werden

Kurzfristig wird sich das Problem aber wohl kaum lösen lassen.

Benites: Nein. Man kann so ein Werk nicht schnell zur Produktion bringen, der Aufbau einer Chipfertigung dauert zwei bis vier Jahre. Deswegen deutet alles daraufhin, dass uns die Halbleiter-Krise als strukturelles Problem noch bis Ende 2022 beschäftigen wird.

Disterheft: Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Verteilung der Halbleiter innerhalb des Konzerns nicht auf Kosten der Belegschaft abläuft. Einen Volumenstandort wie Wolfsburg treffen solche Problem viel härter als kleine Werke mit Oberklasse-Modellen. Das Management sollte die Verteilung der Halbleiter deswegen nicht einseitig von Rendite und Deckungsbeitrag abhängig machen, sondern auch anhand der Beschäftigung steuern. Das wäre fair und ganz im Sinne der Volkswagen-Kultur, wo Wirtschaftlichkeit und Beschäftigung immer zusammen gedacht werden.

Der Betriebsrat fordert als Lösung für die Auslastungsprobleme des Werks Wolfsburg einen früheren Einstieg in die Produktion von E-Autos. Wie sehen Sie das?

Matzedda: Das ist sicherlich der genau richtige Weg. Ein schnellerer Umbau des Stammwerks sollte auch im Interesse des Vorstands sein. Außerdem haben wir einen Zukunftspakt – auf Forderung des Betriebsrates unter anderem von Daniela Cavallo ausgehandelt. Darin ist das Produktionsvolumen für Wolfsburg mit 820 000 Fahrzeugen jährlich eindeutig festgeschrieben und zugesichert. Daran muss sich auch der Vorstand halten und kann nicht alles auf die Halbleiter-Krise schieben.

Benites: Deswegen freuen wir uns so auf die Betriebsversammlung am 4. November, die erstmals seit langem wieder in Präsenz stattfinden kann. Es besteht reichlich Klärungsbedarf. Der Vorstand muss so kurz vor der Planungsrunde konfrontiert werden und klare Antworten darauf liefern, wie die Zukunft gestaltet wird.

Effizienz ist Management-Aufgabe

Herbert Diess hat sich ja eigentlich schon klar positioniert. Ihm mangelt es an Effizienz und Profitabilität im Stammwerk. Dabei führt er immer wieder Tesla als große Gefahr, aber auch großes Vorbild an. Stimmen Sie ihm da zu?

Benites: Die Fabrikkosten in Wolfsburg sind absolut wettbewerbsfähig. Es muss nur endlich mal das Produktionsvolumen durchlaufen, für das das Werk investiert ist und was auch vertraglich zugesichert ist. Darum soll sich Herr Dr. Diess gerne mal kümmern. Allein für den Golf sind Bestellungen vorhanden, mit denen das Stammwerk über vier Monate durchlaufen könnte. Und was die Effizienz angeht: Auch alles Management-Aufgabe! Wir hatten die gleiche Diskussion schon in der Vergangenheit. Damals ging es um die „Toyotaisierung“, heute ist es die „Teslaisierung“. Wir waren bei VW immer in der Lage, Lösungen zu finden und sind schon früher aus Transformationen und Krisen gestärkt hervorgegangen.

Disterheft: Wir sollten nicht alles nachmachen, was Tesla macht. Es geht darum, es besser zu machen. Der Schlüssel dafür ist unsere Belegschaft. Das sind alles Experten, da steckt enormes Potenzial - es muss nur gehoben werden.

„Wandel gelingt nur mit der Belegschaft“

Das klingt nicht so, als würden Sie die Sorgen des Herrn Diess teilen.

Disterheft: Wir machen uns natürlich Sorgen – jeden Morgen. Aber diese Sorgen führen uns zu neuen Ideen. Angst ist ein schlechter Berater.

Benites: Die IG Metall weiß um die Herausforderungen und ist bereit, diese im Sinne der Beschäftigten, ihrer Familien und der ganzen Region anzugehen. Natürlich brauchen wir eine Modernisierung des Standorts. Aber die Belegschaft muss bei allen Veränderungen mitgenommen werden. Das ist Volkswagen-DNA. Der Wandel gelingt nur mit, nicht gegen die Belegschaft.

Matzedda: Eine zentrale Rolle spielt dabei das Thema Weiterbildung und Qualifizierung. Der technologische Wandel vollzieht sich immer schneller. Man muss nur auf den Elektrobaukasten MEB gucken. Der ist noch ganz neu und trotzdem kommt schon in Kürze die SSP-Plattform. Da ist auch der Staat gefragt. Er muss die Unternehmen bei der Qualifizierung der Beschäftigten unterstützen. Das ist eine unserer zentralen Forderungen an die neue Bundesregierung.

