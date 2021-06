Wolfsburg

Das ZeitHaus der Autostadt ist für Besucher wieder geöffnet. Dort steht auch ein Meilenstein der Automobilgeschichte, der in diesem Jahr ein Jubiläum feiert: der Lamborghini Countach, der vor genau 50 Jahren auf dem Genfer Autosalon als Designstudie vorgestellt wurde. Bis heute gibt es nicht viele Menschen, die einen dieser rassigen Sportwagen mit V12-Motor gefahren sind. ZeitHaus-Chef Andreas Hornig ist das 1975er Modell aus der Autostadt-Sammlung mehrfach gefahren. WAZ-Redakteur Carsten Bischof hat ihn zum Klassiker des Monats befragt.

Herr Hornig, Sie bezeichnen den Lamborghini Countach als „Meilenstein der Automobilgeschichte“ – warum eigentlich?

Weil er für die damalige Zeit ein beispielloses Auto ist. Es hat einen vor der Hinterachse angeordneten Mittelmotor und Heckantrieb. Dazu einen Gitterrohrrahmen. Und einen vier Liter großen Zwölfzylindermotor – auch das war damals nicht unbedingt üblich (lächelt). Zudem hatte er als erstes Seriensportwagen Scherentüren.

Klingt beeindruckend. Wie fährt er sich?

Wie er sich fährt? Sehr schwer fährt er sich

Schwer (lacht). Um es ganz plastisch zu machen: Wenn man den Countach noch nie gefahren ist, würgt man ihn an der Ampel ab – oder man legt einen Ampelstart wie Manni aus dem „Manta“-Film hin. Um es auf den Punkt zu bringen: Er ist ein Rennwagen für die Straße. Man liegt eher in dem Fahrzeug, als dass man sitzt. Wie in einem Liegestuhl. In den 1970er Jahren war er das schnellste Auto mit Straßenzulassung, er fuhr – laut Papieren – 300 km/h. Der V12-Motor ist vor der Hinterachse längs, das Fünfganggetriebe davor angeordnet. Lamborghini läutete mit Miura und Countach in der italienischen Topklasse die Mittelmotor-Ära ein. Und seine Formensprache sieht man bei Lamborghini heute noch – schauen Sie sich mal einen Huracan an.

Sie klingen, als hätten Sie eine ganz besondere Beziehung zum Countach...

...die habe ich auch. Als Jugendlicher bin ich mit meinen Eltern in den Urlaub nach Italien gefahren. An der Tankstelle kam plötzlich ein Italiener mit einem Countach an. Ich bat meinen Vater, so lange zu bleiben, bis ich den Countach hören und wegfahren sehen würde. Der Fahrer setzte sich auf den Holm und fuhr ein Stück rückwärts. Mein Vater hielt ihn für einen Spinner (lacht)...

Es geht um „emozione“, nicht um Funktion

Aber?

Viele Jahre später bin ich unseren Countach gefahren. Wenn du im Auto sitzt, siehst du nichts – es sei denn, du setzt dich beim rückwärts fahren auf den Holm und guckst nach hinten. Auch in den Seitenspiegeln siehst du entweder die Gegenfahrbahn oder das Auto – aber nicht das, was du eigentlich sehen willst (lacht wieder). Bei diesem Auto geht es um „emozione“, weniger um Funktion.

Und er ist cool...

Lamborghini Countach LP 400 Der Lamborghini Countach LP 400 wurde von 1973 bis 1977 ganze 150 mal gebaut. Er hat einen Zwölfzylindermotor mit vier Litern Hubraum und 375 PS, seine Höchstgeschwindigkeit gab Lamborghini seinerzeit mit 300 km/h an. Damit war er in den 1970er Jahren das schnellste Auto mit Straßenzulassung. 1971 wurde der Prototyp LP 500 mit fünf Litern Hubraum vorgestellt – in Serie ging der LP 400 zwei Jahre später. Die Konzeption ist ohne Beispiel: Der V12-Motor ist vor der Hinterachse längs, das Fünfganggetriebe davor angeordnet. Lamborghini läutete mit Miura und Countach in der italienischen Topklasse die Mittelmotor-Ära ein.

Naja, er wird eher heiß. Die Fenster kann man nur einen Spalt öffnen – das reicht, um eine Pizza entgegen zu nehmen oder um dem Wachmann seinen Führerschein zu zeigen. Der Motor sitzt genau hinter dem Fahrer...wenn dann noch die Sonne brennt....

Mehr Herz geht einfach nicht...

Ihre Lieblingsgeschichte zu diesem Auto?

Ich habe zwei. Ich bin das Auto auf dem Nürburgring gefahren und habe damals Werner Eisele getroffen. Er ist der Fotograf, der für Lamborghini alle Fotos gemacht hat. Er hat gefragt, ob er einmal mitfahren dürfe – natürlich durfte er. Mehr Herz geht einfach nicht...

Und die zweite?

Wir mussten die Armaturentafel einmal neu beziehen lassen. Wissen Sie, wer die Arbeit übernommen hat? Ein älterer Herr in einem kleinen italienischen Dorf – der schon früher alle Armaturenträger für die Lamborghini Countach bezogen hat. Unsere Armaturentafel hat er also ein zweites Mal bezogen. Der Countach ist wirklich ein ganz besonderes Auto für uns...

Von Carsten Bischof