Wolfsburg

Mit Frank Patta hat ein IG-Metall-Schwergewicht angekündigt, bei den VW-Betriebsratswahlen im kommenden Jahr mit einer eigenen Liste anzutreten. Der ehemalige Erste Bevollmächtigte der IG Metall und langjährige sowie hochrangige Betriebsrat hat durchaus das Potenzial, die Machtverhältnisse im Arbeitnehmergremium durcheinander zu wirbeln. Über die Gründe für seine Entscheidung sprach Patta mit WAZ-Redakteur Steffen Schmidt.

WAZ: Herr Patta, was hat sie als langjähriger Metaller dazu bewogen mit einer eigenen Liste gegen die IG Metall-Fraktion anzutreten?

Patta: Dafür gibt es verschiedene Gründe, vor allem aber Intransparenz und die Sorge um die Arbeitsplätze hier in Wolfsburg, insbesondere in der Produktion. Das Verbrenner-Aus ist beschlossen, in Wolfsburg werden aber bis auf einige Hybride nur Verbrenner gebaut. Das Projekt Trinity ist zwar angekündigt, aber wir wissen nicht, ob das ausreicht, um die Jobs hier in der Produktion zu halten. Es gibt keine Kennzahlen. Nicht einmal ich als Mitglied des Betriebsrats habe nähere und belastbare Information. Darüber muss jetzt diskutiert werden. Und zwar in den Gremien des Betriebsrats, nicht in irgendwelchen Hinterzimmern oder Werksfliegern.

WAZ: Sie sind also auch unzufrieden mit dem Führungsstil im Betriebsrat?

Patta: Ja. Ich vermisse schon seit längerer Zeit Transparenz – in Sachen Information, bei Entscheidungen und bei der vorgelagerten Diskussion von Inhalten.

Patta hoffte nach Osterloh-Abschied auf Kulturwandel

WAZ: Das heißt, Sie machen das nicht an der neuen Betriebsratsspitze um Daniela Cavallo fest?

Patta: Eher weniger. Das ist ein Prozess der letzten zehn Jahre. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass sich die Situation mit dem Wechsel verbessert. Sozusagen ein Kulturwandel. Eine große Veränderung sehe ich bisher aber leider nicht. Zudem wünsche ich mir wieder eine stärkere Vertretung des Produktionsbereichs in der Führung: Da sind wir nicht dicht genug dran und das gerade jetzt bei den Herausforderungen der Transformation. Deswegen bedauere ich nicht nur aus persönlichen Gründe, dass Guido Mehlhop aus gesundheitlichen Gründen den stellvertretenden Vorsitz abgegeben musste. Das war unter anderem auch ein Auslöser für meine Entscheidung.

WAZ: Sie selbst sind Betriebsrat im Bereich Produktion. Teilen die Kollegen dort ihre Angst um die Jobs?

Patta: Die Sorgen sind auf jeden Fall da. Nicht nur mit Blick auf die Zukunft, sondern auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation am Standort mit anhaltender Kurzarbeit. Dass schon vor Corona eine Schicht an der Montagelinie 1 gestrichen wurde, trägt da auch nicht gerade zur Beruhigung bei.

Für die Jobsicherheit in der Produktion hilft nur Stückzahl, sagt Frank Patta. Quelle: Boris Baschin

WAZ: Auch nicht, dass VW mit dem TE-Neubau 800 Millionen Euro in Wolfsburg finanziert? Das ist doch ein Zukunftsversprechen.

Patta: Natürlich ist der TE-Neubau ein Erfolg. Aber das hilft der Produktion in Wolfsburg erstmal nicht. Wir brauchen Modelle und vor allem Stückzahl. Die TE entwickelt ja auch für andere Marken und Werke.

Patta: „Ich trete nicht aus der IG Metall aus“

WAZ: Wie schwer ist Ihnen ihre Entscheidung gefallen?

Patta: Wirklich sehr schwer. Ich bin und bleibe überzeugter Metaller. Meine Unzufriedenheit und Kandidatur richtet sich ja auch nicht gegen die IG Metall als Gewerkschaft, sondern hat nur etwas mit der Arbeit des Betriebsrates zu tun. Ich trete ja nicht aus der Gewerkschaft aus. Zudem ist die IG Metall eine große und demokratische Organisation. Da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen und Strömungen. Vor diesem Hintergrund ist meine Listenbildung zwar unangenehm für mich und die IG Metall Wolfsburg aber prinzipiell auch ein normaler Vorgang - das ist halt Demokratie!

WAZ: Wie fällt das bisherige Feedback auf ihre Entscheidung aus?

Patta: Wie ich höre, sind einige Leute - sagen wir – etwas „verschnupft“ (schmunzelt). Aber aus der Belegschaft selbst erfahre ich viel Zuspruch.

WAZ: Haben Sie auch schon Mitstreiter für ihre Liste?

Patta: Ja. Wer das ist, möchte ich aber nicht vorwegnehmen. Ich lade aber auch weiter jeden, der oder die sich im Betriebsrat für die Interessen der Beschäftigten engagieren will, ausdrücklich ein mitzumachen. Diese Kolleginnen und Kollegen per E-mail an patta@dieandereliste.de wenden. Wir können nur mit einer starken demokratischen und transparenten Opposition im Betriebsrat Dinge ändern und Entscheidungen beeinflussen.

Bei den Betriebsratswahlen nächstes Jahr dürfte es diesmal spannender werden. Quelle: Julian Stratenschulte

WAZ: Es wird gemunkelt, dass auch weitere Listen gegründet werden könnten? Haben sie auch davon gehört?

Patta: Nicht konkret. Aber das kann schon möglich sein. Die Unzufriedenheit ist schon ziemlich groß, nicht nur in der Produktion. Das Gefühl, bei den Entscheidungen nicht ausreichend mitgenommen zu werden, zieht sich durch alle Bereiche. Allerdings würde eine Vielzahl kleinerer Listen die Interessenvertretung der Belegschaft nur schwächen. Daher lade ich auch diejenigen, die möglicherweise genau diese Absicht haben, ausdrücklich ein, sich auf meiner Liste zu engagieren und ihre Themen dort einzubringen. Vielfalt schadet nicht, sondern bringt uns voran.

Von Steffen Schmidt