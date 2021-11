Von wegen produktiver: VW-Betriebsrat wehrt sich gegen Tesla-Vergleich

Wolfsburg

Es ist das Schreckgespenst, das VW-Chef Herbert Diess in den letzten Wochen immer wieder aus dem Schrank holt, wenn er Kostensenkungen und Produktivitätssteigerungen bei Volkswagen einfordert: Der amerikanische E-Auto-Hersteller Tesla und seine neue Gigafactory im brandenburgischen Grünheide. Auch auf der Betriebsversammlung am Donnerstag im Wolfsburger Stammwerk zog er den Tesla-Vergleich erneut, um auf die Notwendigkeit des Wandels hinzuweisen. Elon Musk setze mit der neuen Tesla-Fabrik neue Maßstäbe, was die Produktivität angeht. „Wir dürfen uns Wolfsburg nicht von Grünheide kaputtmachen lassen“, mahnte er.

Für ihn bedeutet das: Nicht nur muss die Fertigung in Wolfsburg mit dem E-Auto-Flaggschiff Trinity ab 2026 einmal auf links und komplett revolutioniert werden, sondern alle Abläufe im Werk – von der Verwaltung über die Entwicklung bis zur Produktion – müssen zudem deutlich schlanker werden. Dass dazu auch zusätzlicher Stellenabbau gehört, das deutet Diess zumindest immer wieder an.

Betriebsrat rückt Mitarbeiterzahl in Produktion gerade

Beim mächtigen VW-Betriebsrat macht sich Diess damit naturgemäß keine Freunde. Der erste Machtkampf zwischen der neuen Betriebsratschefin Daniela Cavallo und ihm läuft auf Hochtouren. Diess’ vermeintlichen Trumpf in der Auseinandersetzung, den Vergleich mit Tesla, will sie dabei nicht gelten lassen – und legt dafür auch harte Zahlen vor.

Im Gegensatz zur oftmals kursierenden Zahl von 25 000 Beschäftigten im Wolfsburger Fahrzeugbau, seien tatsächlich nur 12 700 Menschen für den Bau der Wolfsburger Modelle zuständig, teilte der Betriebsrat mit und bezieht sich dabei auf aktuelle Zahlen des Unternehmens. Leider werde aber immer wieder die falsche und weitaus höhere Zahl für Vergleiche mit der Konkurrenz herangezogen.

Das Werk in Wolfsburg: Laut dem Betriebsrat arbeiten lediglich 12 700 Beschäftigte in der Produktion. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Behauptung, Tesla baue mit weniger Menschen, wesentlich mehr Autos, sei auf Grundlage dieser Zahlen schlicht falsch. Im Schnitte wurden in Wolfsburg in den letzten zehn Jahren jährlich 780 000 Fahrzeuge gebaut. Daraus ergibt sich ein Verhältnis von etwa 60 Fahrzeugen pro Beschäftigtem.

Cavallo hat „Äpfel-und-Birnen“ Vergleiche satt

Bei Tesla in Grünheide sollen künftig bis zu 500 000 Fahrzeuge jährlich hergestellt werden. Wie viele Mitarbeiter für dieses Volumen sorgen sollen, ist nicht genau bekannt. In offiziellen Dokumenten nennt Tesla für den Standort Grünheide 12 ooo Arbeitsplätze inklusive Batteriezellproduktion. Eine nähere Aufschlüsselung der Stellen findet man dort aber nicht. Und dennoch: Für eine Quote ähnlich der in Wolfsburg müssten weniger weniger als 9000 der Stellen auf den Fahrzeugbau entfallen.

„Unser Stammwerk braucht keinen Vergleich zu scheuen, weder den der Belegschaftsgröße, mit der wir hier großartige Autos bauen, noch den der Fabrikkosten. Unsere Belegschaft hat es echt satt, Äpfel-und-Birnen-Vergleiche zu hören, laut denen wir im Fahrzeugbau im Werk Wolfsburg angeblich zu viele Menschen an Bord haben. Das Einzige, von dem wir hier aktuell zu viel haben, sind Halbleitermangel, Kurzarbeit und Schließtage“, teilt die Betriebsratschefin Daniela Cavallo deshalb mit.

Wenn die Auslastung stimmt, stimmt auch die Produktivität, sagt Daniela Cavallo. Quelle: Volkswagen Ag

Schon bei der Betriebsversammlung hatte sie die mangelnde Effizienz des Stammwerks mit dem Teilemangel erklärt. „Nicht das Werk oder die Beschäftigten sind ineffizient, nein, natürlich nicht! Uns fehlen schlicht die Teile, mit denen wir unsere Autos bauen können“, so Cavallo am Donnerstag. Es sei Aufgabe des Managements für die passende Auslastung zu sorgen.

Spitze gegen Tesla: Wobei bleibt soziales Engagement?

Zu einem fairen Vergleich zweier Fabriken gehören laut Betriebsrat zudem weitere Details. Etwa der Anteil an Eigenleistungen am Fahrzeug. Die Golf-Fertigung in Wolfsburg verfüge beispielsweise über eine hauseigene Logistik. Auch eine hauseigene Instandhaltung sei im Werk Wolfsburg vorhanden.

Zudem spiele auch eine soziale Komponente mit in den Vergleich. Im Stammwerk etwa gibt es seit zwei Jahrzehnten die Initiative „Work2Work“. Darin behalten sogenannte leistungsgewandelte Beschäftigte – etwa nach längerer Krankheit oder mit einer Schwerbehinderung – eine Perspektive bei Volkswagen und werden weiterhin wertschöpfend eingesetzt. Ein Beispiel dafür ist die Cockpit-Vormontage für den Tiguan in Halle 35 auf dem Werksgelände. Sie läuft nicht im strengen Takt eines Fließbandes. Die Alternative wäre in vielen Fällen, dass diese Beschäftigten auf Kosten der Allgemeinheit in Frührente gehen müssten. „Von Tesla sind Projekte wie Work2Work nicht bekannt“, schießt der Betriebsrat eine kleine Spitze in Richtung Elon Musk, der auch für sein schwieriges Verhältnis zur Mitbestimmung bekannt ist.

Von Steffen Schmidt