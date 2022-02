Von der Cash-Cow zum Sorgenkind: Volkswagen und das China-Problem

Wolfsburg

China ist der wichtigste Einzelmarkt für Volkswagen, dort soll eigentlich das Geld verdient werden, das für den milliardenschweren Wandel des Unternehmens benötigt wird. Doch ausgerechnet im Reich der Mitte bekommt Volkswagen jetzt massive Probleme. 2021 verkaufte VW dort so wenig Autos, wie seit 2012 nicht mehr. Mit den schrumpfenden Marktanteilen werden die Alarmglocken immer lauter.

Die nackten Zahlen machen das Ausmaß des Problems deutlich: Rund 2,16 Millionen Fahrzeuge verkaufte die Kernmarke im vergangenen Jahr an chinesische Kunden. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es noch eine Million mehr und selbst im ersten Corona-Jahr waren es noch über 2,6 Millionen Fahrzeuge. Dabei standen die Zeichen auf dem chinesischen Gesamtmarkt gar nicht mal schlecht. Im Gegensatz zu 2020 legte er 2021 um 4 Prozent zu. Volkswagens Absatz hingegen schrumpfte um satte 14 Prozent – in keiner anderen Region ging es steiler abwärts. Auch der Start in das neue Jahr ist gehörig missglückt: Am Freitag vermeldete der VW-Konzern für den Januar in China ein Absatzminus von 18 Prozent. Die Folge: VW ist zwar weiterhin Marktführer, doch der Vorsprung auf die Konkurrenz schmilzt gewaltig.

Mängel bei der Vernetzung

Lange begründete Volkswagen diese Entwicklung als Folge der Pandemie und des Halbleitermangels. In der Tat sorgte beides in China immer wieder für Produktionsausfälle. Doch die Ursachen liegen tiefer. Es scheint, als habe Volkswagen seine Modelle an den Bedürfnissen der chinesischen Kunden vorbei entwickelt. Auch beim Autobauer selbst räumt man mittlerweile Fehler bei der Entwicklung der neuen Modelle ein – vor allem im so zentralen Zukunftsbereich Software.

Konzern-Entwicklungsvorstand Markus Duesmann räumt Defizite bei der Vernetzung ein. Quelle: Peter Kneffel

Mit Blick auf die Verkaufszahlen im Wachstumsmarkt China räumte der Audi-Chef und Entwicklungsvorstand im VW-Konzern, Markus Duesmann, für den gesamten Konzern Lücken bei der Vernetzung der Autos ein. „Bei der Vernetzung müssen wir nachlegen, da treffen wir die hohen Ansprüche der chinesischen Kundinnen und Kunden noch nicht in dem Maße, wie wir das gerne tun würden.“ Die Kunden wollen aus dem Auto heraus auch chatten oder bezahlen können.

Am Kunden vorbeientwickelt?

Auch Betriebsratschefin Daniela Cavallo schlug jetzt in einem FAZ-Interview Alarm. Man müsse „die Bedürfnisse der Kunden besser verstehen, vor allem in der Software“, forderte Cavallo. „Für einen deutschen Autofahrer mag es nicht wichtig sein, ein Karaoke-System auf dem zentralen Bildschirm zu haben, aber viele chinesische Kunden lieben solche Features und sind enttäuscht, wenn VW sie nicht bietet.“

Betriebsratschefin Daniela Cavallo spricht von fehlendem Verständnis für die Kundenbedürfnisse. Quelle: Britta Schulze

Tesla und vor allem junge chinesische Hersteller sind da weiter. Die Displays im Fahrzeug sind wesentlich größer und dienen nicht nur als Anzeige für das Navigationssystem. Auch wenn sie bei den klassischen Ingenieursparametern mit der Qualität deutscher Autobauer nicht mithalten können, kommen sie mit umfassenderen Software- und Entertainmentfeatures besser auf dem Markt an.

E-Absatz-Ziele deutlich verpasst

Exemplarisch hierfür ist die Entwicklung im Bereich Elektromobilität. In der so wichtigen Zukunftstechnologie ist Volkswagen in China weit davon entfernt, die Nummer 1 zu sein. Obwohl sich der Elektroautoabsatz in China mit über 2,9 Millionen mehr als verdoppelt hat, hat VW sein angepeiltes Verkaufsziel von 100 000 IDs verfehlt. Gerade mal 70 000 Stück wurden 2021 abgesetzt. Zum Vergleich: Tesla hat über 470 000 Fahrzeuge abgesetzt, verkaufte allein im Dezember mehr E-Autos als VW im ganzen Jahr. Der chinesische Hersteller BYD (Build your dreams) lag sogar bei 590 000 Einheiten. Und selbst der noch junge Hersteller Nio hat VW mit über 90 000 Einheiten übertrumpft. Für das laufende Jahr hat Volkswagen seine Absatzziele von 200 000 IDs ebenfalls schon auf rund 160 000 nach unten korrigiert.

Volkswagens Noch-China-Chef Stephan Wöllenstein sieht bereits einen Paradigmenwechsel. „Bis vor kurzem sind die wesentlichen Kerntechnologien dominiert worden von den internationalen Automobilherstellern. Die chinesischen Wettbewerber haben versucht, dort gleichzuziehen. Bei Elektroautos, beim autonomen Fahren und bei der Konnektivität sind nun einige chinesischen Anbieter mindestens gleichauf“, sagte er in einem Interview mit der Wirtschaftswoche.

Entwicklung soll stärker vor Ort stattfinden

Noch hofft Wöllenstein allerdings auf einen Ausgleichseffekt. Noch befinde man sich im Bereich Elektromobilität in einem „First-Mover-Markt“. Dies Kunden würden verstärkt auf technologische Neuheiten und futuristisches Design setzen. „Volkswagen ist da im Design zurückhaltender und auf ein ausgewogenes Gesamtpaket fokussiert. Unsere Zeit kommt jetzt. Da, wo der Markt wächst, sehen wir, dass immer mehr Kunden unsere ID.-Modelle kaufen, die eher dem typischen Profil eines chinesischen VW-Käufers entsprechen“, prognostiziert Wöllenstein.

Ganz darauf vertrauen tut man im Konzern allerdings wohl nicht. „Wir müssen jetzt alle Anstrengungen unternehmen, um dort weiter erfolgreich zu sein“, sagt Cavallo. „Ein Schlüssel wird sein, dass unser konzerneigenes Software-Unternehmen Cariad in dem Land eine eigene Zweigstelle aufbaut, um die IT vor Ort zu entwickeln“, so die Betriebsratschefin. Damit trifft sie genau den Nerv von Wöllensteins Nachfolger Ralf Brandstätter. Der bisherige Chef der Marke Volkswagen wird in Kürze das China-Geschäft leiten und auch in den Konzernvorstand aufrücken. Als eine der ersten Maßnahmen hatte Brandstätter bereits angekündigt, „mehr technische Lösungen in China zu entwickeln“.

