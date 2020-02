Von Abarth bis Zündapp: Was Autofans im „Zeitreise“-Shop erwartet

Wolfsburg

Für viele Menschen ist ein Auto nicht einfach nur ein Fahrzeug, mit dem sie von A nach B rollen. Sondern ein treuer und aufregender Freund mit Charakter und Geschichte. Dr. Wolfgang Kaese gehört zu dieser besonderen Sorte Mensch. Und er hat seinen Traumjob gefunden: Er gestaltet im „ Zeitreise“-Shop im ZeitHaus der Autostadt in Wolfsburg das Sortiment.

„Ich unternehme täglich eine Reise durch die Automobilgeschichte“, sagt der 63-Jährige schmunzelnd. Geschichte, Automobil und Bücher – das sind die drei Leidenschaften des promovierten Historikers. Im ZeitHaus-Shop kann er sie wunderbar kombinieren. Aktuell stehen rund 2500 Bücher und Broschüren in den Ladenregalen. „Von Abarth bis Zündapp“, lächelt Kaese.

Größter Händler von Saab- und Volvobüchern

Und er macht damit klar: Im ZeitHaus dreht sich viel, aber nicht alles um die Marken des Volkswagen-Konzerns. „Was kaum jemand weiß: Nebenbei sind wir der größte Händler Deutschlands von Büchern über Volvo und Saab“, berichtet er. Generell würden Besucher der „ Zeitreise“ immer wieder über die Vielfalt in den Buchregalen staunen. „Natürlich sind VW-Bücher unsere Bestseller“, sagt Kaese. „Etwa Bücher über Käfer, Golf und Bulli.“

Aber auch über Audi, Bentley und natürlich vor allem Porsche gibt es unendlich viel zu entdecken: beeindruckende Bildbände über die Geschichte der einzelnen Konzernmarken, detaillierte Modellgeschichten von Golf und Polo, lockere Übersichten über „Kult-Eisen“ und „Kult-Karren“ vergangener Epochen sowie Romane rund um die Automobilgeschichte. Außerdem im Angebot: Kaeses „Bücher des Jahres“. Sein Buch des Jahres 2020 hat übrigens Eberhard Kittler geschrieben, Chef des VW-Automuseums an der Dieselstraße: „ Generationswechsel“. Darin beschreibt er den Wechsel von den luft- zu den wassergekühlten Volkswagen.

Ducati und Cisitalia

„Buch des Jahres 2019“ war für ihn „Durchgeboxt“ – ein Buch von Thomas Braun über VW-Spezialmodelle mit Boxermotoren. Aber für Kaese sind nicht nur Neuerscheinungen wichtig: „Ich gehe auch oft auf Flohmärkte und Klassiker-Veranstaltungen oder durchwühle das Internet“, betont er. Immer auf der Suche nach ganz besonderen Büchern – beispielsweise die deutschsprachige Ausgabe der Ducati-Geschichte. Oder nach besonderen Kühlerfiguren und Emblemen. So liegt etwa das Metalllogo von „Cisitalia“ in der Vitrine: „Das war ein Sportwagenhersteller, für den Professor Ferdinand Porsche einen Formel-1-Wagen entwickelt hat“, weiß Wolfgang Kaese.

Apropos Porsche: Auch Bilder von Porschemodellen hängen in der „ Zeitreise“ – gemalt von Uli Ehret. Hinzu kommen unzählige Modellautos, von Kinderspielzeug bis Sammlerstück. „Wichtig ist mir ein Angebot für alle Einkommen“, sagt Wolfgang Kaese ernst. „Ich möchte, dass ein Vater, der sich gerade vom Ersparten einen neuen VW gekauft und bei uns in der Autostadt abgeholt hat, seinem Sohn auch ein Modellauto schenken kann.“

ID.3 als Modellauto

Dann lächelt er wieder: „Der neue ID.3 ist übrigens auch schon hier.“ In der „ Zeitreise“ treffen sich alle Generationen, von Autos, von Menschen und von Büchern. Gelegentlich schreibt Wolfgang Kaese auch selbst, beispielsweise über „die Zukunft von Autobüchern“ in einem Buch über die 40-jährige Geschichte des DEUVET, des Bundesverbands für Clubs klassischer Fahrzeuge. Es könnten viel mehr eigene Bücher entstehen – wenn er sich nicht so intensiv um die Bücher der „ Zeitreise“ kümmern würde.

