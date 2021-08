Vom Käferclub Wolfsburg ins Ahrtal: Stefan Schlüter hilft Flutopfern vor Ort

Wolfsburg

Im Ahrtal südlich von Bonn hat die Flut katastrophale Schäden verursacht. Viele Helfer sind dort täglich im Einsatz, um beim Aufräumen und dem Wiederaufbau zu unterstützen. Auch Stefan Schlüter, Mitglied im Wolfsburger Käferclub, war für einen Tag vor Ort und packte mit an. Es war eine Erfahrung, die ihn persönlich berührte.

Stefan Schlüter hat Estrich aus dem Boden gestemmt

„Es ist noch schlimmer als schlimm“, sagt Schlüter. Die Flutwelle hatte die Häuser bis ins Obergeschoss erfasst. Um die Bausubstanz zu retten, muss der Putz von den Wänden und der Estrich raus. Erst dann kann mit der Trocknung der Wände und Böden begonnen werden. Auch Stefan Schlüter hat in einem Haus Estrich aus dem Boden gestemmt.

„Die Hilfe für die Menschen dort ist dringend nötig. Viele sind gar nicht gegen die Schäden versichert“, erklärt er. Dem Vereinskollegen Martin Gebhardt zeigt er auf seinem Smartphone Fotos von verschlammten Straßen und zum Teil eingestürzten Häusern. An anderen Fassaden sieht man, wie hoch das Wasser gestanden hat: Die Wasserkante war über dem Fenster im Obergeschoss.

Es ist wichtig, den Betroffenen zuzuhören

„Das ist schon sehr erschreckend“, sagt Gebhardt. Er selbst habe Geld gespendet, sei aber sehr froh und dankbar, dass es auch Menschen wie Stefan Schlüter gäbe, die ehrenamtlich mit anpacken. Besonders berührt hat Schlüter die Begegnung mit den Betroffenen: „Diesen Menschen zuzuhören war auch wichtig. Es tat den Leuten gut, über ihr Schicksal reden zu können.“

Dabei waren die Geschichten schwer verdaulich. Ein Anwohner konnte in letzter Not seine kranke Frau durch die Dachluke schieben, um auf das rettende Dach zu kommen. Manche haben auch gehört, wie Menschen in ihren Häusern ertrunken sind. In der Flutwelle kamen im Ahrtal 133 Menschen ums Leben.

Der Verein To All Nations koordiniert die Helfer

Über die Freie Evangelische Gemeinde Rheinbach hatte Schlüter den richtigen Kontakt gefunden, um als Helfer in den Einsatz zu kommen. Über die Internetseite des Vereins To All Nations (to-all-nations.de) kann man sich als Helfer eintragen. Der Einsatz wird dann komplett koordiniert.

„Es sind 100 Leute täglich im Einsatz“, berichtet Stefan Schlüter. Container mit Schaufeln, Reinigungsmitteln, Notstromaggregaten und anderem Material stehen zur Verfügung. Vor Ort wurde auch für Essen und Trinken für die Helfer gesorgt. Er war einen Tag mit seiner Frau und dem Sohn eines Freundes dort. Er hat dabei Menschen aus ganz Deutschland kennengelernt, die mitgeholfen haben. „Wir werden auf jeden Fall noch einmal für zwei Tage dort hingehen“, sagt er.

Stefan Schlüter ist seit vielen Jahren im Käferclub aktiv

Der Rechtsanwalt wohnt in Löhne, ist aber seit vielen Jahren Mitglied im Käferclub Wolfsburg. Im Jahr 1988 kaufte er sich seinen ersten VW-Käfer, es war ein 1303 Cabrio, das er heute noch besitzt. Durch den Teilemarkt in Wolfsburg kam der Kontakt zum Club. In dem ist er nun seit vielen Jahren aktiv.

