Vom Born bis zum Buzz: Mit diesen neuen Elektro-Modellen will VW 2022 punkten

Wolfsburg

Das Jahr 2021 war für die Autoindustrie vom Chipmangel bestimmt. Volkswagen und Co. konnten so deutlich weniger Fahrzeuge an die Kunden ausliefern, als geordert wurden. Davon betroffen war vor allem das Geschäft mit den traditionellen Antrieben. Der Boom der Elektrofahrzeuge ging hingegen fröhlich weiter – auch weil die raren Chips an diese umgeleitet wurden. Auch 2022 dürfte die Nachfrage nach E-Fahrzeugen weiter steigen. Mit einer Reihe von neuen Modellen will der Volkswagen-Konzern die steigende Nachfrage nach Stromern bedienen – darunter ist auch einer der absoluten Hoffnungsträger des Konzerns.

Der hat ehrgeizige Ziele: Bis 2024 will VW-Chef Herbert Diess die Wolfsburger zum Weltmarktführer in Sachen E-Mobilität machen. Bis 2030 sollen 70 Prozent aller verkauften Fahrzeuge elektrisch fahren können.

Zur Galerie VW will mit diesen Modellen auf dem E-Auto-Markt in de Überholspur.

Die Neuzugänge der Kernmarke

Mit dem Kompaktwagen ID.3 und dem E-SUV ID.4 ist der Grundstein dafür gelegt. In Deutschland lieferte man im letzten Jahr die meisten Elektro-Autos aus. Mit gut 25 000 Fahrzeugen liegt der ID.3 dabei auf dem dritten Platz – nur geschlagen vom auslaufenden e-UP von VW und Teslas Modell 3. Der ID.4, der erst seit Frühjahr ausgeliefert wird, kommt immerhin auf den achten Platz.

Der Volkswagen ID.5 GTX und der Volkswagen ID.5 feierten schon Weltpremiere und werden schon bald erstmals ausgeliefert. Quelle: Chris Franjkovic

Nun folgt in diesem Jahr der ID.5, der als SUV-Coupé voll im Käufertrend liegt und bereits seine offizielle Weltpremiere feierte. Er soll im ersten Halbjahr 2022 auf den Markt kommen und ab 46 515 Euro erhältlich sein. Eine Akkuladung soll für bis zu 525 Kilometer reichen. Ausgestattet wird der ID.5 mit 204 PS, der Akku soll 77 kWh speichern können. Gleichzeitig gibt es den ID.5 zudem in der sportlichen Allrad-Variante ID.4 GTX. Mit den drei Buchstaben möchte Volkswagen den GTI-Mythos in die Elektrowelt überführen. Die GTX-Version ist gut 700 Euro teurer, dafür gibt es neben dem Allradantrieb und sportlichen Design-Elementen auch 299 Pferdestärken, die Reichweite schrumpft dabei 495 Kilometer.

Mehr noch als in den ID.5 setzt Volkswagen aber seine Hoffnungen in den ID.Buzz. VW-Chef Diess spricht vom „emotionalsten Modell der ID.-Familie“. Das Modell soll den klassischen Bulli ins Elektrozeitalter holen. Der Kleinbus ist das vollelektrische Pendant zum VW T7 und feiert voraussichtlich im März 2022 seine Markteinführung. Er kommt mit serienmäßigem Hinterradantrieb und einer Reichweite von rund 550 Kilometern daher. Mit einer Länge von 4,60 Metern ist er voraussichtlich nur so lang wie ein T3. Preislich wird der E-Bulli wohl bei zirka 60 000 Euro liegen. Später will Volkswagen mit einer Freizeitversion, also einem California-Modell, nachziehen.

So zündet Audi die nächste Phase

Premium-Tochter Audi startete 2019 mit dem SUV E-Tron in das Elektro-Zeitalter. 2020 folgten das SUV-Coupé E-Tron Sportback und 2021 schließlich der E-Tron GT, der Q4 E-Tron, der RS E-Tron GT sowie der E-Tron S. Damit haben die Ingolstädter 2021 bereits mehr neue Elektro-Modelle als Verbrenner auf den Markt gebracht. Audi-Chef Markus Duesmann kündigte nicht umsonst an, ab 2026 keine neuen Verbrenner-Modelle mehr zu entwickeln.

Vollelektrisch: Der Audi Q4 E-tron. Quelle: Autostadt

2022 lässt man es trotzdem etwas ruhiger angehen. Mit dem Audi Q6 E-Tron kommt lediglich ein neues Modell auf den Markt. Das E-SUV ist als Gegenstück zum Porsche Macan gedacht und soll mit einer Akkuladung rund 700 Kilometer schaffen. Ein Preis ist nicht bekannt.

Porsche legt mit Volldampf nach

Luxus-Tochter Porsche verfolgt ebenfalls ehrgeizige Ziele. Bis 2030 sollen 80 Prozent der verkauften Porsche-Fahrzeuge elektrisch angetrieben sein – dazu zählt man bei Porsche allerdings auch Hybride. Der über 80 000 Euro teure Porsche Macan macht dabei vor über zwei Jahren den erfolgreichen Anfang.

Der Porsche Taycan GTS. Quelle: Porsche

Nun geht es 2022 bei Porsche mit Volldampf weiter – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Gran Turismo Sport, der in diesem Jahr auf den Markt kommt, wird mit einer Leistung von 440 kW (598 PS) angeboten und beschleunigt in 3,7 Sekunden von null auf hundert. Die Reichweite soll dennoch bei über 500 Kilometern liegen. Mit dem GTS SportTurismo kommt zudem eine schnittigere Kombi-Version. Die Modelle kosten ab 130 000 Euro und sollen ab Frühjahr 2022 in den Autohäusern stehen.

Seat startet in das Elektrozeitalter

Langfristig will Volkswagen Spanien zu einem europäischen Zentrum für E-Mobilität transformieren. Mit dem Umbau der spanischen Tochter startet man 2022 – und zwar mit dem Born der sportlichen Seat-Submarke Cupra. Der Cupra Born ist damit das erste echte E-Auto der Spanier.

Der vollelektrische Cupra Born macht bei Seat den Anfang. Quelle: CUPRA

Designtechnisch orientiert er sich am ID.3, er beruht ja auch auf der gleichen Plattform. Der Born kommt aber durchaus jugendlicher und dynamischer daher. Zu haben ist der Spanier hierzulande ab 37 220 Euro. Es gibt ihn mit Heckantrieb oder Allradantrieb mit bis zu zwei Elektromotoren für bis zu 170 kW (231 PS) Leistung. Es gibt den Born, der seine Premiere bereits feierte und im Frühjahr ausgeliefert wird, mit zwei Akku-Größen. Die Größte davon soll für eine Reichweite von bis 540 Kilometern sorgen.

Skoda bringt Enyaq-Derivat

Bei der tschechischen Tochter Skoda ist man bereits einen Schritt weiter. Mit dem E-SUV Enyaq hat Skoda bereits seit diesem Jahr ein durchaus erfolgreiches Modell am Start. In Deutschland landete er auf der Liste der meistgekauften E-Fahrzeuge mit knapp über 11 000 Autos auf Rang 7.

An diesen Erfolg will die Traditionsmarke nun mit einer Coupé Variante ähnlich des ID.5 anknüpfen. Das tschechische Elektroauto wird zum Start mit Heck- oder Allradantrieb mit bis zu 195 kW (265 PS) vertrieben. Die Reichweite soll gemäß WLTP-Norm mindestens bis zu 535 Kilometer betragen.

Von Steffen Schmidt