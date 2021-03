„Voltswagen“: PR-Gag sorgt für Aufregung und Kritik

Wolfsburg

Die Meldung schien spektakulär: Volkswagen ändert seinen Markennamen in den USA in „Voltswagen“. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung des Konzerns hin zur E-Mobilität ein zwar überraschender, auf den ersten Blick durchaus passender Schritt. Allein: Die vermeintliche Umbenennung ist – wie am Dienstag bereits berichtet – ein PR-Gag. Das hat VW mittlerweile selbst eingeräumt. Weil das Unternehmen die Meldung anfangs bekräftigte und gleichzeitig die Aktie deutlich an Wert gewann, setzt es jetzt Kritik an dem verfrühten Aprilscherz.

Ihren Anfang nahm die Posse Anfang der Woche mit einer angeblich versehentlich zu früh veröffentlichten Pressemitteilung. Darin teilte Volkswagen of America inklusive eines Statements ihres Chefs Scott Keogh mit, der neue Name, ein Wortspiel mit Volt als Einheit elektrischer Spannung, sei ein Bekenntnis zur E-Mobilität. Kurz darauf verschwand die Mitteilung wieder von der VW-Webseite, jedoch erst nachdem US-Journalisten sie gesehen hatten.

VW löst Aprilscherz erst spät auf

Wie es in folgenden Berichten von US-Medien heißt, bestätigte VW – übrigens auch auf WAZ-Nachfrage -, dass es sich um eine ernst gemeinte Mitteilung handelt. Tatsächlich erschien die Pressemitteilung tags darauf ein zweites Mal - nur um doch wieder gelöscht zu werden.

Der Deutschen Presse-Agentur erklärte ein VW-Sprecher in den USA schließlich am Dienstagabend: „Es wird keine Umbenennung von Volkswagen of America geben. Die vermeintliche Umbenennung war als Ankündigung im Geiste des 1. April gedacht, um den Start des vollelektrischen SUV ID.4 hervorzuheben und unser Bekenntnis zur Elektromobilität für alle mitzuteilen.“

Für VW könnte das Verwirrspiel ernsthafte Konsequenzen seitens der US-Börsenaufsicht SEC nach sich ziehen, berichtete die Nachrichtenagentur AP. Denn infolge der Mitteilung sei der Aktienkurs am Dienstag um fast fünf Prozent gestiegen. Eine Reaktion seitens der SEC gab es dazu zunächst nicht.

Volkswagen: „Medienkampagne mit Augenzwinkern

Ein VW-Sprecher in Deutschland erklärte dazu am Mittwoch: „Eine Beeinflussung des Börsenkurses können wir aufgrund der Werbekampagne nicht erkennen. Das war und ist auch nicht Ziel der Aktion.“ Die Absicht sei gewesen, Aufmerksamkeit „für ein wichtiges Unternehmens- und Industriethema in den USA“ zu schaffen. „Dazu wurde eine integrierte nationale US-Marketingkampagne – auch mit einem Augenzwinkern - entwickelt und umgesetzt.“ Auch in Wolfsburg hat es bereits ähnliche Aktionen gegeben: 2003 wurde durch die zeitweise Umbenennung von Wolfsburg in Golfsburg auf die Markteinführung des damaligen Golf hingewiesen.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Positive Rückmeldungen in den sozialen Netzwerken zeigten, dass das Ziel erreicht worden sei. „Gleichzeitig bedauern wir, sollten wir in der Wahrnehmung Einzelner über das Kampagnenziel hinausgeschossen sein“, erklärte der Sprecher. Gesteuert habe die Kampagne Volkswagen of America. Die zuständigen Bereiche der Marke Volkswagen Pkw in Wolfsburg seien darüber vorab informiert gewesen.

In den Medien erntete Volkswagen für die Aktion hingegen teilweise harsche Kritik. Besonders die US-Medien, die den PR-Gag früh für bare Münze nahmen, zeigten sich verärgert und warfen Volkswagen vor, in Zeiten von Fake-News diesen Trend noch zu befeuern und die Glaubwürdigkeit des Journalismus beschädigt zu haben.

Von Steffen Schmidt/dpa