Wolfsburg

Angesichts des Datums denkt man bei der Meldung sofort an einen Aprilscherz: Aus dem traditionsreichen Namen „Volkswagen“ wird jetzt „Voltswagen“ – zumindest in den USA. Das jedenfalls hatte die Amerikanische Tochter-Gesellschaft „Volkswagen of America“ am Dienstag nach spekulativen Medienberichten scheinbar offiziell verkündet. Doch hinter dem vermeintlichen Rebranding steckt ein gut durchdachter PR-Coup Volkswagens.

Angefangen hatte die ganze Geschichte mit einer angeblich aus Versehen zu früh veröffentlichten Presse-Meldung von Volkswagen of America. Diese erschien am Montag auf deren Internetseite und wurde kurze Zeit später wieder gelöscht. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Zahlreiche US-Medien jedoch griffen den Fauxpas auf und berichteten über das spektakuläre Rebranding.

Von da ab nahm das Gerücht seinen Lauf und schwappte über den Atlantik nach Deutschland. Dort jedoch wurde die Meldung mit etwas mehr Skepsis aufgenommen. Handelt es sich bei dem Namenswechsel angesichts des Datums nicht doch um einen vorgezogenen Aprilscherz? Volkswagen selbst mauerte. Aus der Konzernzentrale gab es keinen Kommentar.

Volkswagen of America treibt die Charade auf die Spitze

Stattdessen regte sich schließlich am Nachmittag Volkswagen of America – und trieb den PR-Stunt auf die Spitze. In einer sehr offiziell anmutenden Presseerklärung auf der eigenen Internetseite bestätigte man den Namenswechsel. „Voltswagen“ – wie es nun offiziell auf der anderen Seite des großen Teichs heiße – wolle mit dem an die Maßeinheit für elektrische Spannung angelehnten Namen seine Vorreiterrolle als Anbieter von ­E-Autos stärker ins Rampenlicht rücken und den Diesel-Skandal vergessen machen. Selbst Volkswagens ­US-Chef Scott Keoghs kam darin zu Wort und versicherte, man werde die alten Werte damit nicht über Bord werfen.

„Wir signalisieren damit, dass wir dabei sind, ein E-Mobilitäts-Unternehmen zu werden und wollen die Menschen daran erinnern, dass VW als erster der traditionellen Auto-Hersteller große Schritte Richtung Nachhaltigkeit eingeleitet hat“, erklärte gar Mark Gillies, VW-Kommunikationschef in den USA, auf WAZ-Anfrage.

Ein Plan für das Rebranding wurde ebenfalls schon vorgelegt. Künftig würden die neuen Elektroautos von VW in Amerika mit einem hellblauen Logo und einer zusätzlichen Beschriftung „Voltswagen“ ausgerüstet werden. Die Verbrenner hingegen würden weiter ausschließlich mit dem bekannten dunkel-blauen VW-Logo unterwegs sein.

PR-Coup schlägt voll ein

Klingt alles hoch offiziell und macht angesichts des nach der Diesel-Krise dringend benötigten Imagewechsels in den USA auch noch Sinn – und genau das war so beabsichtigt. Denn nach WAZ-Informationen war dieser PR-Coup von langer Hand geplant. Es ist wohl kaum Zufall, dass der angebliche Namenswechsel mit dem Marktstart des neuen ID.4 in den USA zusammenfällt. Das Elektro-SUV kommt dieser Tage zu den US-Händlern.

Elektro-SUV:: Es ist wohl kaum Zufall, dass der angebliche Namenswechsel der VW-Tochter „Volkswagen of America“ mit dem Marktstart des ID.4 in den USA zusammenfällt. Quelle: Robert Michael/dpa

Zudem ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der gut geölten und detailverliebten Kommunikationsabteilung Volkswagens ein derartiges Missgeschick passiert und eine so wichtige Pressemitteilung zu früh veröffentlicht wird. Zum anderen – und noch wichtiger – sind die Reaktionen aus Wolfsburg. Was die US-Tochter offensiv verkündete, bezeichnete ein Konzern-Sprecher den Namenswechsel trocken „als nette Idee“. Ansonsten herrschte Schweigen. Jedenfalls bis Mittwoch oder Donnerstag: Dann soll es wohl ein offizielles Statement des Konzerns geben – alles in verdächtiger Nähe des 1. April.

Wobei ein reiner Scherz genauso unwahrscheinlich ist: Zu gut und clever ist die Aktion durchgeführt. Die Wahrheit wird in der Mitte liegen. So wird Volkswagen den Hype um die vermeintliche Namensänderung in den USA nutzen, um den Imagewechsel und den Marktstart des ID.4 zu befeuern. Von Dauer dürfte das Rebranding nicht sein. Eins jedenfalls ist schon jetzt klar: Der PR-Coup ist geglückt, alle Augen dürften in den kommenden Tagen auf VW gerichtet sein.

Von Steffen Schmidt/ rnd