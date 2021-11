Volkswagens neuer ID.5 feiert digitale Weltpremiere

Wolfsburg

Die ID.-Familie kriegt Zuwachs: Am Mittwoch, 3. November, feiern mit dem ID.5 und der sportlichen Allradversion ID.5 GTX mit Dualmotor die beiden nächsten vollelektrischen Modelle von Volkswagen ihre digitale Weltpremiere. Zu sehen ist die offizielle Vorstellung live im Internet im Volkswagen Newsroom.

Nach dem kompakten ID.3, dem Kompakt-SUV ID.4 und dem siebensitzigen, bisher ausschließlich in China erhältlichen ID.6, ist der ID.5 nun das vierte Modell aus der ID.-Familie. Mit ihm will Volkswagen in das beliebte, premiumorientierte Segment der SUV-Coupés vorstoßen.

Sehen Sie die Premiere hier im Livestream:https://volkswagen-newsroom.gomexlive.com/player?stn=id5&lang=de

ID.5 startet bei rund 47 000 Euro

Der ID.5 begeistert dabei mit einem expressiven, sportlichen Design. Das elektrische SUV-Coupé soll nach Angaben des Unternehmens rund 2000 Euro mehr kosten als der technisch identische ID.4 und wird entsprechend bei rund 47 000 Euro starten.

Angeboten wird der auf 4,61 Meter gestreckte Geländewagen im Gegensatz zum ID.4 nur mit dem großen Akku. Der ID.5 hat eine Kapazität von 77 kWh und soll Reichweiten von rund 500 Kilometern ermöglichen. Den Antrieb übernimmt wahlweise ein Heckmotor mit 150 kW/204 PS oder ein Allradantrieb mit zwei E-Maschinen und zusammen 220 kW/299 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt beim Top-Modell GTX bei 180 km/h.

Von Steffen Schmidt