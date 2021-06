Volkswagens Zukunftsvision: Das E-Auto als digitaler „Freund fürs Leben“

Wolfsburg

Heute suchen sich viele Autofans ihren Wagen nach Motorleistung, Design, Image und Ausstattung aus. In Zukunft werde die Fahrzeug-Software der entscheidende Kaufgrund sein. Sagen zumindest VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer und VW-Entwicklungsvorstand Thomas Ulbrich. Und haben ein klares Ziel vor Augen: Volkswagen soll die begehrenswerteste Automarke der digitalisierten Zukunft werden.

Zellmer und Ulbrich kündigen „Software-Offensive“ an

Zellmer und Ulbrich luden jetzt Journalisten und Analysten zum Online-Gespräch zur „Software-Offensive von Volkswagen“ ein. Thomas Ulbrich stellte von Anfang an klar: „Ein Auto ohne Software gibt es nicht mehr.“ Im Gegenteil: Die Fahrzeug-Software werde künftig der wichtigste Teil eines Fahrzeugs sein. Er machte es am Beispiel des neuen ID.4 GTX deutlich: „Software ermöglicht eine neue Form der Vernetzung.“ Das Auto kommuniziere mit anderen Autos, mit seiner Umgebung und mit dem Internet. Es sei ständig online – dank neuer Software.

Thomas Ulbrich: Volkswagen will führender Software-Hersteller werden. Quelle: Martin Schutt/dpa

„Deshalb will Volkswagen der führende Software-Hersteller werden“, betonte Ulbrich. Software biete die „Chance auf stetige Weiterentwicklung, es ist der Schlüssel der Zukunft“. Vertriebsvorstand Klaus Zellmer erklärte es plastisch: „In der ID-Familie wollen wir Updates und Upgrades over the air anbieten.“ Das Ziel sei ein Drei-Monate-Rhythmus: Jeweils nach zwölf Wochen (drei Monate) sollen sich ID-Fahrer die neueste Software ins E-Auto laden können. Aber nicht während der Fahrt, sondern nur im Stand – das sei sicherer.

Konnektivität erhöht Sicherheit und Lebensqualität

Der Vorteil dabei: Der Fahrer könne ein Basispaket kaufen und dann bei Bedarf weitere Funktionen freischalten lassen – etwa mehr Batterieleistung und Reichweite, wenn es in die Alpen geht. Oder Griff- und Sitzheizung im Winter. „So kann sich jeder Kunde sein Fahrzeug schnell individualisieren.“ Sogar das Erstellen eines eigenes Profils solle möglich sein: „So kann ich beispielsweise Car Sharing nutzen und fühle mich trotzdem sofort wie in ’meinem’ Auto,“ sagte Zellmer. Überhaupt sei Car Sharing die Mobilitätsform der Zukunft: „Mal nehme ich ein Cabrio, mal einen Transporter, mal einen Sportler.“ Diese Konnektivität, so Thomas Ulbrich, „erhöht Sicherheit und Lebensqualität“.

Aber diese Ziele würden eine neue Arbeitskultur erfordern: „Wir müssen schneller werden.“ Aktuell laufe man Marathon, künftig müsse man sprinten. Ganz wichtig: „Wir werden auch künftig kein reiner Software-Konzern sein“, betonte Ulbrich. „Jetzt gilt es die Software und die Hardware zusammenzubringen.“ Das E-Auto der Zukunft werde ein „Freund fürs Leben“, sagte Klaus Zellmer. Man könne es regelmäßig an seine individuellen Bedürfnisse anpassen.

Klaus Zellmer: Das Elektro-Auto soll ein „Freund fürs Leben“ werden. Quelle: Volkswagen

Und Volkswagen habe einen Riesenvorteil dabei: die schiere Größe des Konzerns. Man könne eine Software für alle Marken nutzen – das spare Kosten. Und könne sich gleichzeitig auf regionale und individuelle Kundenbedürfnisse einstellen. Am Ende der Entwicklung stehe das autonome Fahren.

Von Carsten Bischof