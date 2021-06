Wolfsburg

Dreht Volkswagen der UEFA da etwa eine lange Nase? Nachdem Der europäische Fußballverband beim letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die geplante Regenbogenbeleuchtung der Allianz Arena verboten hatte, zeigt der Hauptsponsor der Fußball-Em nun deutlich, was er von der Entscheidung hält. Bei allen acht Achtelfinal-Spielen – angefangen heute um 18 Uhr mit der Paarung Wales gegen Dänemark – werden die Volkswagen-Werbebanden am Spielfeldrand in Regenbogenfarben erstrahlen.

„Damit setzen wir ein deutliches Zeichen für Diversität in Sport und Gesellschaft, denn: Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder kultureller Hintergrund spielen bei uns keine Rolle“, begründete VW-Marketingvorstand Klaus Zellmer auf Twitter. Die Beleuchtung der Allianz-Arena sollte ein Zeichen des Protests gegen ein frisch verabschiedetes, homosexuellenfeindliches Gesetz in Ungarn, dem deutsche Gegner, dienen.

Volkswagen: „Vielfalt und Gleichberechtigung sind bei uns fest verankert“

Mit dem Verbot der Regenbogen-Beleuchtung in München hatte die UEFA heftige Kritik geerntet und Proteste ausgelöst. Andere Städte und Stadien in ganz Deutschland waren am Mittwoch in die Bresche gesprungen und hatten mit Regenbogenbeleuchtung ihrem Widerwillen Ausdruck gebracht. Auch Wolfsburg und Volkswagen hatten sich daran beteiligt. So erstrahlten etwa die Autostadt-Türme und die VW Arena in Regenbogenfarben.

„Je bunter das Stadion ist, desto besser. Ob mit oder ohne Beleuchtung. VfL Wolfsburg macht es vor“, hatte Hiltrud Werner, Vorständin für Integrität und Recht bei Volkswagen, bereits am Dienstag klargemacht, was der Konzern von der UEFA-Entscheidung hält. „Wir bei Volkswagen AG lehnen jede Art von Diskriminierung ab. Die demokratischen Werte von Vielfalt und Gleichberechtigung – auch in Bezug auf die sexuelle Orientierung - sind in unserer Unternehmenskultur fest verankert“, schrieb sie auf LinkedIn.

Nun nutzt Volkswagen also seine Machtposition als Hauptsponsor der EM aus, um diesen Worten auch Taten folgen zu lassen.

Von Steffen Schmidt