Volkswagen wird Partner des Niederländischen Fußballverbandes

Wolfsburg

Das Fußball-Engagement der Marke Volkswagen zieht immer größere Kreise: Über seinen niederländischen Importeur wird der Automobilhersteller künftig auch Mobilitätspartner des Niederländischen Fußball-Verbandes KNVB. Das gaben beide Partner am Freitag bekannt.

Volkswagen hat damit 8 der insgesamt 24 für die Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer qualifizierten Landesverbände unter Vertrag. Neben den Niederlanden ist Volkswagen bereits Partner von Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz, Russland, Dänemark und Finnland. Darüber hinaus ist die Marke offizieller Mobilitätspartner des nach aktuellem Stand in zwölf europäischen Städten ausgetragenen Turniers.

„Immer mehr Märkte und Importeure erkennen, wie gut die Plattform Fußball zu Volkswagen passt. Das bestätigt uns, dass wir mit der von uns in der Zentrale entwickelten Fußball-Strategie vor ein paar Jahren genau den richtigen Weg eingeschlagen haben“, sagt Stephan Franssen, der im Marketing von Volkswagen für das globale Sport-Sponsoring verantwortlich ist.

Niederländische Fußballfunktionäre fahren ID.3

Die Zusammenarbeit zwischen Volkswagen Niederlande und dem KNVB läuft bis mindestens 2023. Im Zuge der Kooperation wird der niederländische Verband seine Fahrzeugflotte nach und nach elektrifizieren. Die Geschäftsführung sowie ein Großteil der KNVB-Mitarbeiter werden künftig mit Fahrzeugen aus der vollelektrischen ID. Familie unterwegs sein, natürlich in Oranje-Orange.

„Wir freuen uns über die neue Zusammenarbeit mit dem KNVB. Fußball ist die Sportart Nummer eins in den Niederlanden und stellt eine wichtige Verbindung zu unserer Marke her. Außerdem bietet der Fußball eine große Plattform, um unseren ’Way to Zero’ und den damit verbundenen Weg zur CO2-Neutralität hervorzuheben“, betont Rinke van Keimpema, Direktor Volkswagen Niederlande.

KNVB-Geschäftsführer Jean Paul Decossaux sagte: „Unsere Nachhaltigkeitsambitionen passen perfekt zusammen. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass wir uns in diesen unsicheren Zeiten gegenseitig vertrauen. Gemeinsam werden wir auf eine fantastische Zukunft hinarbeiten.“

