Volkswagen will mit ID.4 E-Mobilität aus der Nische holen

Wolfsburg

Gerade erst wurde der elektrische Hoffnungsträger ID.3 an die ersten Kunden ausgeliefert, da bringt Volkswagen nun auch das zweite Modell der ID.Familie, den ID.4, auf den Markt. Volkswagen Markenchef Ralf Brandstätter und E-Mobilitätsvorstand Thomas Ulbrich gaben jetzt Details zum Roll-Out des Modells und den weiteren Schritten der E-Offensive preis. In dem ersten vollelektrischen SUV sehen beide das Potential, Volkswagen als Marktführer in Sachen E-Mobilität zu etablieren.

Die Produktion des Wagens ist Ende August im Werk Zwickau angelaufen. Wohl schon in der kommenden Woche soll der ID.4 dann seine offizielle Weltpremiere feiern – wegen Corona wahrscheinlich als digitales Event. Danach geht es dann schnell: „Noch in diesem Jahr werden die ersten Fahrzeuge unsere Kunden erreichen“, versprach Brandstätter am Donnerstag. Und zwar vollfunktionsfähig. Das beim ID.3 noch fehlende Software-Update soll beim Nachfolgemodell bei Auslieferung bereits vorhanden sein, kündigte Ulbrich an. Danach liefen alle Updates sowieso „over the air“.

Anzeige

Ralf Brandstätter: „Noch in diesem Jahr werden die ersten Fahrzeuge unsere Kunden erreichen.“ Quelle: Volkswagen AGV

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

ID.4 soll für reichlich Volumen sorgen

Obwohl der ID.3 einen laut Brandstätter und Ulbrich starken Start hingelegt habe, verspricht sich Volkswagen von ID.4 anscheinend noch mehr Impact. „Er hat das Potential zum echten Game-Changer zu werden“, sagte Ulbrich. Grund dafür ist das seit Jahren konstant wachsende SUV-Segment. „Der ID.4 eröffnet den wichtigen Volumenmarkt der kompakten E-SUVs“, sagte Brandstätter. VW rechnet damit, dass bis 2025 gut 50 Prozent der verkauften Autos ein SUV sind.

Vom ID.4 erhofft man sich also Volumen – und das wird gleich in zweifacher Hinsicht benötigt. Zum einen steigen die Gewinne, die VW mit den Fahrzeuge auf Basis des neuen MEB-Baukastens einfährt, mit der Skalierung. Der ID.4 bringt den MEB nun „in die Welt“, wie Brandstätter sagte. Mit kleinen regionalen Feinheiten werde das E-SUV auf der ganzen Welt vermarktet. Noch in diesem Jahr startet die Produktion in China, Nordamerika folgt ab 2022. Die Plattform wird zudem von allen Konzernmarken genutzt und bleibt offen für Partner. Mit Ford arbeitet man bereits zusammen, „für weitere Kooperationen sind wir offen“, sagte der Markenchef.

Ladestation für Zuhause: E-Mobilitäts-Vorstand Thomas Ulbrich zeigt den ID. Charger von Volkswagen. Quelle: Volkswagen AG

Zu anderen ist das Volumen auch wichtig, um die strengen CO2-Flottenziele der EU einzuhalten. Hier sieht sich Volkswagen auf einem guten Weg. „Wir bekennen uns weiter klar zu den Pariser Klimazielen“, betonte Brandstätter. Die Vorschläge von Ursula von der Leyen zu noch strengeren Vorgaben in der EU befürwortete er deswegen generell. Dafür sei allerdings ein Fortschritt bei erneuerbaren Energien, eine höhere CO2-Bepreisung und vor allem ein gesellschaftlicher Konsens für den Umbau der Wirtschaft nötig. Die Bekämpfung des Klimawandels nannte er die größte Herausforderung unserer Generation. „Der wichtigste Hebel dafür, ist die Elektromobilität.“ Dafür bringe man die größte E-Offensive der Industrie auf die Straße. Bis 2024 investiert der Konzern 33 Milliarden Euro in die E-Mobilität, allein 11 Milliarden davon fließen in die Kernmarke.

Bis 2025 soll jeder fünfte verkaufte VW ein Elektro-Auto sein

Längerfristig sind im Konzern mehr als 70 vollelektrische Modelle geplant. Nach dem VW ID.3 und ID.4, Audi Q4 e-tron und Porsche Taycan gehören dazu ab 2021 das größere SUV-Coupé ID.5, der Skoda Enyaq, der Seat Cupra el-Born sowie später der Elektro-Bulli ID.Buzz. Bis 2024 sind etwa 35 Anläufe auf Basis des Elektro-Baukastens geplant. Bis 2025 soll ein Fünftel der Auslieferungen auf E-Autos entfallen. Laut Brandstätter gibt es "intensive Diskussionen" über kleine ID-Ableger. „Dazu wird es schon in Kürze Neuigkeiten geben“, kündigte der VW-Markenchef an.

Auch in Sachen Ladenetz sieht sich VW mittlerweile gut aufgestellt. „Um die E-Mobilität aus der Nische zu holen, braucht es Infrastruktur. Dafür sorgen wir mit unserem umfassenden Öko-System“, bekräftigte Ulbrich. Für Zuhause biete man die eigene Wallbox an, mit We-Charge biete man europaweit bereits 150 000 Ladepunkte an und an den Autobahnen werde das Ionity-Netz stetig ausgebaut.

Dennoch sieht Ulbrich hier auch die Politik in der Pflicht. Aktuell sei die Regierung aber mit dem Gesetz zum Rechtsanspruch auf Wallboxen auf einem guten Weg. „Damit kommt für Millionen Mieter und Wohnungseigentümer die Wallbox näher. Diese Regelung wird den Wechsel auf das e-Auto deutlich beschleunigen."

Von Steffen Schmidt