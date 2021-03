Wolfsburg

Der „Power Day“ von Volkswagen hatte es in sich: Nicht nur präsentierte der Konzern eine neue Batterie-Strategie sondern kündigte auch einen massiven Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa, China und den USA an. Die mangelnde Infrastruktur sowie lange Ladezeiten seien das größte Hemmnis für Käufer beim Umstieg auf ein E-Auto. „Ultraschnelles Laden ist der zentrale Türöffner für die E-Mobilität“, sagte VW-Technikvorstand Thomas Schmall.

Der Autobauer will deshalb nun gemeinsam mit Energiekonzernen ein europaweites Schnellladenetz für Elektroautos aufbauen. Bis 2025 sollen rund 18000 Ladepunkte installiert sein, wie VW am Montag mitteilte. Das entspricht einer Verfünffachung des Schnellladenetzes gegenüber heute und rund einem Drittel des für 2025 prognostizierten Gesamtbedarfs auf dem Kontinent.

Zusammen mit Kooperationspartnern wird vor allem in Deutschland, Italien und Spanien bis 2025 die Anzahl der Schnellladesäulen erheblich gesteigert. Quelle: Volkswagen

In Deutschland und Großbritannien will VW dabei mit dem britischen Mineralölkonzern BP gehörenden zusammenarbeiten. Gemeinsam wollen die beiden Konzerne 8000 Schnellladepunkte mit 150 kW Ladeleistung an insgesamt 4000 Tankstellen von BP und Aral errichten. Dadurch könnten Fahrzeuge mit entsprechender Akkutechnik innerhalb von 10 Minuten etwa 160 Kilometer Reichweite aufladen.

Ausbau auch in Spanien, Italien, USA und China

Für Spanien und Italien wurden am Montag ebenfalls entsprechende Kooperationen unterzeichnet. In Spanien sollen in Kooperation mit Iberdrola vor allem die Hauptverkehrsadern erschlossen werden. In Italien will Volkswagen mit Enel kooperieren, um das Schnellladenetz sowohl an Autobahnen als auch im städtischen Raum auszubauen. Für das Gesamtprogramm in Europa wird Volkswagen bis 2025 circa 400 Millionen Euro aufwenden. Weiteres Geld nehmen die externen Partnern in die Hand.

Auch in den USA und China baut Volkswagen das öffentliche Schnellladenetz aus. Electrify America plant n Nordamerika bis Ende des Jahres eine Erhöhung der bisher 1400 Schnellladepunkte auf 3500. In China sollen über das Joint-Venture CAMS die Anzahl der Schnellladepunkten bis 2025 von 1800 auf sogar 17 000 erhöht werden. Die Ladeleistung soll dabei bis zu 350 kW betragen.

Parallel dazu wird auch über das Joint Venture Ionity der Ausbau der Schnellladeinfrastruktur an den europäischen Autobahnen weiter vorangetrieben. Unter anderem steht als nächstes die Erschließung neuer Märkte wie Polen und Portugal an. Um das Lade-Erlebnis zu verbessern sollen die Ladeparks zudem überdacht und mit Aufenthaltsräumen ausgestattet werden.

Von Steffen Schmidt