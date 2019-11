Wolfsburg

Die Marke Volkswagen stärkt die Elektromobilitätsoffensive in China. Bereits im kommenden Jahr sollen rund 300 000 elektrifizierte Modelle an Kunden ausgeliefert werden. 2025 sollen es schon rund eine Million sein. Bis 2023 wird die Marke Volkswagen zehn Modelle auf Basis des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB) auf dem chinesischen Markt anbieten.

Elektro-SUV soll 2020 in Produktion gehen

In Guangzhou gab die SUV-Studie ID.Next, die bereits bei der IAA gezeigt worden war, einen Ausblick auf das erste Modell der ID.-Familie für China. Ende 2020 soll der Wagen in Produktion gehen. Danach soll der ID.3 von SAIC Volkswagen in der neuen Fabrik in Anting gefertigt werden. Volkswagen macht damit auch in China sein Unternehmensziel klar: Die Marke will bilanziell CO2-freie Mobilität erreichen.

Dekarbonisierung ist das Ziel

Dies soll auch der neue Markenauftritt unterstreichen, der in Guangzhou vorgestellt wurde. Dr. Stephan Wöllenstein, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen Pkw sowie CEO der Volkswagen Group China und von Volkswagen Pkw in China, sagte: „Wir haben unserer Marke ein neues Aussehen, einen neuen Charakter, ein ganz auf Dekarbonisierung ausgerichtetes Unternehmensziel und neue Autos gegeben. Volkswagen wird weiterhin faszinierende Modelle auf den Markt bringen – ebenfalls solche mit hocheffizienten Verbrennungsmotoren. Mit dem ID.Next und dem ID.3 machen wir aber deutlich: Mit batteriebetrieben Fahrzeugen sind wir auf dem Weg zur bilanziell CO2-neutralen Mobilität.“

Hybride als Zwischenschritt

Um die ambitionierten Ziele zu erfüllen, bringt die Marke Volkswagen bis zum Start der Produktion des ersten ID. in China Ende 2020 bereits zehn elektrifizierte Versionen bestehender Modelle auf den Markt – sowohl Plug-in Hybride als auch reine E-Fahrzeuge.

Tacqua und MPV Viloran präsentiert

Bei seiner Modelloffensive setzt Volkswagen aber auch auf Fahrzeuge mit hocheffizienten Verbrennungsmotoren. Seit Beginn 2018 hat die Marke Volkswagen in China insgesamt 14 neue Modelle inklusive fünf neuer SUVs vorgestellt. In Guangzhou präsentierte die Marke den kompakten SUV Tacqua, der bei FAW Volkswagen vom Band laufen wird. Neues Modell im Portfolio von SAIC Volkswagen ist der große MPV Viloran.

