Er ist das erfolgreichste SUV Europas und einer der meistverkauften Sportgeländewagen weltweit: der Tiguan von Volkswagen. Mehr als sechs Millionen Exemplare wurden bislang produziert. 2019 war er mit rund 911 000 Exemplaren erneut das gefragteste Modell der Marke und des gesamten Volkswagen-Konzerns. Nun folgt mit dem Facelift ein tiefgreifendes Update des Bestsellers. Der neue Tiguan feierte am Mittwoch seine virtuelle Weltpremiere. Den genauen Verkaufsstart und Preise nannte Volkswagen noch nicht.

Der neue Marken-Chef Ralf Brandstätter sagte: „Mit der zweiten Tiguan-Generation haben wir 2016 den Auftakt zu unserer globalen SUV-Offensive eingeleitet. Aus ihr gingen weltweit viele erfolgreiche Modelle hervor. Jetzt geht Volkswagen den nächsten Schritt und elektrisiert, digitalisiert und vernetzt den neuen Tiguan. Damit ist das Kompakt-SUV für die Herausforderungen unserer Zeit gerüstet.“

Zur Galerie VW hat seinem Bestseller mit dem Facelift ein umfangreiches Update verpasst und das SUV auf eine neue Evolutionsstufe gehoben.

So elektrisiert Volkswagen den Tiguan mit einem neuen, hochmodernen Plug-In-Hybridantrieb (180 kW / 245 PS Systemleistung). Dieser kann bei einer 13 kWh Batteriekapazität bis zu 50 Kilometer rein elektrisch fahren. Via Twindosing reiht Volkswagen indes die Turbodieselmotoren (TDI) des neuen Tiguan in die Riege der weltweit saubersten Verbrennungsmotoren ein.

Erstmals startet das SUV zudem als eigenständiger Tiguan R mit einem 235 kW (320 PS) starken TSI durch; die Performance-Experten von Volkswagen R haben für das extrem fahrdynamische Topmodell unter anderem einen neuen Allradantrieb mit Torque-Splitter entwickelt und ihm eigenständige Funktionen und Design-Elemente verpasst.

Neue Evolutionsstufe der Assistenzsystem

Daneben verpasst Volkswagen seinem wichtigsten Modell eine Reihe hochmoderner Assistenzsysteme. Mit dem „Travel Assist“ kann das SUV beispielsweise nun bis 210 km/h assistiert gefahren werden. Die aktuelle Generation der automatischen Distanzregelung ACC berücksichtigt vorausschauend auch lokale Geschwindigkeitshinweise, Ortseinfahrten, Kreuzungen oder Kreisverkehre. Der Front Assist kann nun noch besser auf Personen reagieren, die in unübersichtlichen Situationen im Begriff sind, die Fahrbahn zu überqueren.

Eine neue Evolutionsstufe des Lichts kommt mit den „IQ.Light – LED-Matrixscheinwerfer“ erstmals im Tiguan zum Einsatz. Das LED-Lichtsystem gilt als eines der weltweit besten seiner Art. Über eine Matrix aus 24 LEDs pro Scheinwerfermodul werden verschiedene und zum Teil interaktive Lichtfunktionen aktiviert und auf die Straße projiziert.

Digitalisiertes Cockpit

Über die Infotainmentsysteme der neuesten Generation (MIB3) holt der Tiguan darüber hinaus ein völlig neues Spektrum onlinebasierter Dienste und Funktionen an Bord. Zudem hat Volkswagen – wie schon beim Golf – die Bedienung der Klima- und weiterer Funktionen mit Touch-Slidern und Touch-Flächen digitalisiert.

Neu konfiguriert und bezeichnet hat Volkswagen auch die Ausstattungslinien. Über dem Grundmodell mit der Ausstattungsbezeichnung „Tiguan“ folgt die umfangreicher ausgestattete Version „Life“. In der nächsten Ausstattungsstufe gabeln sich die Linien in „Elegance“ und „R-Line“. Zu Serienausstattung aller Tiguan-Versionen zählen unter anderem LED-Scheinwerfer, das proaktive Insassenschutzsystem in Verbindung mit „Front Assist“, das neue Multifunktionslenkrad, ein Infotainmentsystem mit mindestens 6,5-Zoll-Display sowie „We Connect“ und „We Connect Plus“.

Update sorgt für Freude in Wolfsburg

Gute Nachrichten bedeutet der neue Tiguan vor allem für das Stammwerk in Wolfsburg. Denn das Update wird wie sein Vorgänger hier gefertigt. Durch die geplante Hybridversion kann so auch das Werk Wolfsburg vom Aufschwung der E-Mobilität profitieren.

Mit dem Marktstart sollte sich Volkswagen allerdings nicht allzu viel Zeit lassen. Denn: Der Vorgänger ist aufgrund des Modellwechsels ausverkauft – sehr zum ärger der Händler. „Das ist natürlich schlecht fürs Geschäft, wenn ich meinen Kunden den Verkaufsschlager des Konzerns derzeit nicht anbieten kann und sie bis ins nächste Jahr warten müssen, ob sie einen Tiguan bekommen“, kritisierte der Chef des deutschen Volkswagen- und Audi-Verbandes, Dirk Weddigen von Knapp, jüngst. Die Liefersituation sei "wirklich ärgerlich. Da hat die Planung von Volkswagen leider nicht funktioniert, auf Kosten von Händlern und Kunden".

Von Steffen Schmidt