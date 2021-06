Volkswagen verlängert Home-Office-Regelung bis zum 10. September

Wolfsburg

Eine Rückkehr ins Büro ist für viele VW-Beschäftigte auch im Sommer nicht möglich. Das Unternehmen hat jetzt die Regelungen zur mobilen Arbeit bis zum 10. September verlängert. Damit muss auch über den Werksurlaub hinaus der überwiegende Teil der in den indirekten Bereichen Beschäftigten im Home-Office bleiben.

Hintergrund der Verlängerung ist die Neufassung der Corona-Arbeitsschutzverordnung, die vom 1. Juli bis eben zu jenem 10 September gelten soll. Diese schreibt vor, dass der Arbeitgeber auch weiterhin alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen hat, um die persönlichen Kontakte im Betrieb auf ein Minimum zu reduzieren – etwa durch das Vermeiden der gleichzeitigen Nutzung von Räumen durch mehrere Personen.

Heimarbeit bleibt wichtigstes Instrument

Volkswagen hat sich deswegen nun dazu entschieden, auch weiterhin auf das Gebot zur Heimarbeit als wesentliches Instrument zur Reduzierung von Kontaktmöglichkeiten zu setzen. Hiermit wolle man den Beschäftigten weiterhin den größtmöglichen Schutz bieten, heißt es in einer internen Mitteilung des Unternehmens.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Konkret bedeutet das: Beschäftigte, deren Tätigkeit dafür geeignet ist, sie auch aus den eigenen vier Wänden heraus auszuüben, sollen dies auch weiterhin tun. Die Ausnahme bilden Mitarbeiter, deren Anwesenheit im Betrieb zwingend erforderlich ist. Auf wen das konkret zutrifft, wird ab dem 1. Juli zwischen dem Beschäftigten selbst und seinem Vorgesetzten abgestimmt. Die bislang geltende Dokumentationspflicht dafür, gilt nicht mehr.

Gefahr durch Urlaubsrückkehrer

Volkswagen reagiert damit auch auf die Gefahren, die mit dem Vordringen der sogenannten Delta-Variante des Corona-Virus einhergehen. Diese neue, hochansteckende Mutante befindet sich auch in Deutschland auf dem Vormarsch, noch stärker jedoch in beliebten Urlaubsländern wie aktuell Portugal oder der Türkei. Mit der Verlängerung des Home-Office-Gebots über die Werksferien, beugt man damit auch einer möglichen Verbreitung des Virus durch Urlaubsrückkehrer vor.

Auf eine geringfügige Lockerung der Schutzmaßnahmen hat man sich dennoch eingelassen: Die Betriebsrestaurants können ab dem 1. Juli wieder von allen im Werk anwesenden Beschäftigten zum Essen besucht werden. Vorher war der Verzehr vor Ort nur Mitarbeitern aus der Produktion möglich, alle anderen mussten dies in ihrem Büro erledigen. Da aber die meisten Mitarbeiter weiter von Zuhause aus arbeiten werden, dürfte sich am Bild in den Kantinen nur wenig ändern.

Von Steffen Schmidt