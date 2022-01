Volkswagen veranstaltet nächsten digitalen Berufsinformationstag

Wolfsburg

1150 Ausbildungs- und duale Studienplätze bietet Volkswagen 2022 an – und noch sind nicht alle besetzt. Am Samstag, 22. Januar, bietet Volkswagen deswegen Schülern und Eltern deswegen nochmals bei einem digitalen Berufsinformationstag die Möglichkeit, sich über die gewerblich-technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufe sowie dualen Studiengänge zu informieren. Der zweite Berufsinformationstag startet um 10 Uhr.

So läuft der Berufsinformationstag Eine Voranmeldung für den digitalen Berufsinformationstag ist nicht erforderlich. Hier geht es am 22. Januar zur Veranstaltung: www.volkswagen-berufsinformationstag.de. Das Angebot gilt für alle zehn Volkswagen Standorte. Die Bewerbungsfrist für die Ausbildungsplätze 2022 endet an den Standorten Wolfsburg, Braunschweig, Kassel, Salzgitter, Emden und Hannover am 28. Februar. In Osnabrück sind Bewerbungen ganzjährig möglich. Für Zwickau, Chemnitz und Dresden ist der Bewerberprozess für 2022 abgeschlossen. Vertreter der Standorte stehen beim digitalen Berufsinformationstag aber für Fragen zur Verfügung.

In digitalen Rundgängen können Teilnehmer einen Blick in Trainingszentren werfen und im Chat mit Bewerbermanagern und Volkswagen-Azubis Fragen stellen. Neben Videos zu Standorten und Berufen wird es dieses Mal auch Live-Übertragungen geben. So werden zum Beispiel Auszubildende aus Emden und Sachsen aktuelle Projekte vorstellen und angehende Kraftfahrzeug-Mechatroniker Einblicke in ihren Ausbildungsalltag geben.

Bewerber für neuen Ausbildungsberuf gesucht

Denn Kraftfahrzeug-Mechatroniker ist ein Berufsbild, in dem es noch freie Ausbildungsplätze gibt. Außerdem gesucht werden unter anderem Azubis als Elektroniker für Automatisierungstechnik, Elektroniker für Informations- und Systemtechnik und Industriemechaniker.

Informieren können sich Interessierte am 22. Januar auch über den neuen Ausbildungsberuf Kauffrau/Kaufmann für Digitalisierungsmanagement. Auch hierfür sind noch Bewerbungen möglich. Bei dem neuen Ausbildungsberuf werden auch Themen wie Datenschutz, IT-Sicherheit und IT-Projektmanagement wichtige Lerninhalte. Damit erfüllt dieser Beruf viele Kompetenzanforderungen, die besonders in den Schnittstellen zwischen den Fachbereichen und der IT auftreten. Die Auszubildenden arbeiten an Projekten und in verschiedenen Fachbereichen. So können sie etwa die Digitalisierungsstrategie des Personalwesens oder der Konzernlogistik kennenlernen, an IT-Projekten in einer Fachabteilung mitarbeiten oder einen Geschäftsprozess zum Beispiel in einer Beschaffungs- oder Finanzabteilung analysieren, optimieren und digitalisieren

„Wir haben das Feedback aus der letzten Veranstaltung zum Anlass genommen, den zweiten digitalen Berufsinformationstag auf einen Samstag zu legen – damit noch mehr Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen“, sagt Hendrik Wolf vom Projektteam Ausbildungsmarketing. Rund 2000 Interessierte hatten bei der ersten Veranstaltung am Mittwoch, 24. November, bereits die Gelegenheit genutzt, sich online über die Ausbildungsangebote von Volkswagen zu informieren

