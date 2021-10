Wolfsburg

Im letzten Jahr, kurz vor Weihnachten, informierte Volkswagen seine Mitarbeiter erstmals über den sogenannten Halbleitermangel. Weil die wichtigen Computerchips auf den Markt Mangelware waren, schickte der Autobauer seine Mitarbeiter aus der Produktion im Wolfsburger Stammwerk in vorgezogene Weihnachtsferien. Damals hatte sich noch kaum jemand vorstellen können, dass der Versorgungsengpass auch heute noch, knapp zehn Monate später, die Bänder in Wolfsburg lahmlegen würde.

Doch genau das ist der Fall. Seit Monaten schon gibt es kaum eine Woche, in der mehr als die Frühschicht an den Linien zum Einsatz kommen kann. Eine verlässliche Produktionsplanung? Daran ist nicht zu denken. Besonders bei der betroffenen Belegschaft wächst die Sorge darum, wie es weitergeht.

„Das hat eine andere Qualität“

„Die Situation schlägt aufs Gemüt. Die Leute wollen endlich wieder arbeiten“, sagt Florian Hirsch aus der Vertrauenskörperleitung im Gespräch mit der WAZ. Anfangs habe man der Lage noch halbwegs frohen Mutes gegenübergestanden, dieser Optimismus sei nun längst verflogen. „Ein, zwei oder drei Wochen Kurzarbeit – das gab es ja schon. Aber eine Situation wie diese – da sagen sogar die alten Hasen, die schon 30 oder 40 Jahre im Werk sind, dass das eine andere Qualität hat“, berichtet Hirsch.

Dabei sind es gar nicht so sehr die kurzfristigen Auswirkungen, welche die Sorgen befeuern. Denn finanziell halten sich die Einbußen bei der VW-Belegschaft in Grenzen, das Kurzarbeitergeld wird vom Unternehmen komplett aufgestockt – einzig die Schichtzulagen entfallen. „Da sind wir schon gut abgesichert, unsere starke Vorarbeit aus der Vergangenheit zahlt sich da im wahrsten Sinne des Wortes aus“, betont Hirsch.

Zukunftsängste machen sich breit

Dennoch könne auch das auf Dauer weh tun. „Wir Vertrauensleute raten zwar immer dazu, die Schichtzulagen nicht als selbstverständlich einzuplanen. Aber an nichts gewöhnt man sich so schnell, wie an das Geld, das man zur Verfügung hat. Das ist ja auch nur menschlich“, erklärt Hirsch. Monat für Monat netto gut 400 Euro weniger, so nennt Hirsch einen gängigen Durchschnittswert für die Zulagen, machten sich da durchaus bemerkbar. „Wir wissen: Das ist Klagen auf hohem Niveau. Andernorts müssen die Leute in Kurzarbeit ein Drittel Einbuße hinnehmen und machen sich Gedanken um die Zukunft ihrer Arbeitsplätze. Das ändert aber auch nichts an dem Umstand, dass die Lage auch bei uns nicht gerade Freude auslöst.“

Arbeit an den Linien: Derzeit ein seltenes Bild bei Volkswagen in Wolfsburg. Quelle: Julian Stratenschulte

Die Sorgen betreffen jedoch vor allem die Zukunft. „Die Frage, wie lang VW das noch auf diese Weise durchalten kann, wird immer präsenter“, erzählt Hirsch. Schließlich habe VW in den letzten Jahren aufgrund des Diesel-Skandals finanziell schon einige Federn lassen und auch die Staatskasse, aus der sich das Kurzarbeitergeld speist, sei nicht unerschöpflich. „Man merkt: Bei mehr und mehr Kolleginnen und Kollegen wächst das Bewusstsein dafür, dass Kurzarbeit nun einmal kein Dauerzustand werden kann“, berichtet Hirsch.

Arbeitnehmer wünschen sich ausführlichere Information

Vor allem für junge Familien bedeutet das eine stressige Zeit. „Da sind kleine Kinder, eventuell ein Haus – das ist Verantwortung“, weiß der Vertrauensmann um die Herausforderungen für die Beschäftigten. Vor allem, da jedem klar sei: „Wenn VW stolpert, gehen in der Region die Lichter aus.“

Kurzfristige Entscheidungen belasten die Beschäftigten zusätzlich. Schließlich ist Kurzarbeit nicht mit Urlaub gleichzusetzen. Die Beschäftigten müssen stets bereit sein, doch wieder von einem auf den anderen Tag an die Line zurückzukehren.

In Gesprächen mit ihren Kollegen versuchen Hirsch und die anderen Vertrauensleute, keine Ängste aufkommen zu lassen, indem sie die Situation transparent erläutern. Eine Aufgabe, welche die Vertrauensleute schon immer ernst nehmen und gerne machen, betont Hirsch. Von der Unternehmensführung wünscht er sich dennoch eine bessere und ausführlichere Kommunikation. „Nur wieder die nächsten Schichtabsagen bekanntzugeben und die neue Kurzarbeit ans Schwarze Brett zu hängen – das reicht nicht. Warum ist die Situation so, wie sie ist? Was machen wir dagegen? Warum machen es manche Wettbewerber offenbar besser? Eine offenere Kommunikation, die Ursachen, Hintergründe und Zusammenhänge verständlich macht, würde schon dabei helfen, die Gemüter ein wenig zu beruhigen“, ist der Vertrauenskörperleiter überzeugt.

Social-Media-Posts sorgen für Irritation

Sich zum aktuell relevantesten aller Themen mehr zu erklären – das könne sehr gerne auch zur Chefsache werden. Stattdessen poste der Vorstandsvorsitzende Videos und Fotos von Testfahrten mit E-Foil und E-Bike oder vom gemeinsamen Bergsteigen. „Das stößt einigen schon sauer auf und wird in der Belegschaft durchaus kontrovers diskutiert. Da wird auf heile Welt gemacht, und die Kolleginnen und Kollegen sitzen in Kurzarbeit zu Hause und machen sich Sorgen“, beschreibt Hirsch die Gemütslage. Ein wenig mehr Fingerspitzengfühl wäre da aus seiner Sicht durchaus angebracht.

Trotz aller Schwierigkeiten ist ihm aber auch wichtig, zu betonen: „Unsere Auftragsbücher sind voll, so voll wie lange nicht. Bei unseren Kunden kommen unsere Produkte, gerade auch die aus Wolfsburg, also mal wieder bestens an. Wenn wir nur genügend Halbleiter haben, stehen wir hier nach wie vor bereit mit einer top-motivierten, hoch qualifizierten Belegschaft. Daran hat sich nichts geändert. Unsere Kolleginnen und Kollegen wollen halt einfach nur endlich wieder loslegen mit dem, was sie am liebsten machen: die weltbesten Autos bauen.“

Von Steffen Schmidt