Ein gelingender Dialog von Wissenschaftlern mit der Öffentlichkeit: Diesen Anspruch haben vor allem moderne Forscher und Forschungseinrichtungen. Mit zwei neuen Formaten initiieren Volkswagen und das Phaeno den Austausch zwischen Experten und Publikum.

Mit „Meet the Scientist“ ermöglichen die Kooperationspartner den Besuchern des Phaeno ab Sonntag, 12. Dezember, an jedem zweiten Sonntag im Monat das Gespräch mit Doktoranden aus niedersächsischen Forschungseinrichtungen. An einem „Forschungs-Stand“ inmitten des Ausstellungsbetriebs stellen Nachwuchswissenschaftler ihre aktuellen Erkenntnisse aus der Forschung vor und stehen über einen ganzen Museumstag hinweg interessierten Besuchern Rede und Antwort.

Experten-Talk zu autonomen Fahren zum Auftakt

Bei den künftig monatlichen „Science Talks“ kommunizieren Expertinnen und Experten zu aktuellen Forschungsthemen im Bereich von Naturwissenschaft und Technik. Zum Auftakt am Dienstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr sprechen im Wissenschaftstheater des Phaeno Nikolai Ardey, Leiter der Volkswagen Group Innovation, Prof. Dr. Markus Maurer vom Institut für Regelungstechnik an der TU Braunschweig und Alexandra König, Expertin für Verkehrssystemtechnik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., über den derzeitigen Wissensstand zum Thema „Autonomes Fahren“. Phaeno-Direktor Michel Junge moderiert das Gespräch und bindet anschließend die Fragen der Zuschauer mit ein. Der Talk wird zugleich auch online gestreamt.

Das Phaeno soll durch die Kooperation noch stärker ein Ort der Begegnung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit werden. Quelle: Archiv

Benita von Maltzahn, Leiterin des Volkswagen Kulturengagements, sieht in der Kooperation einen weiteren wichtigen Baustein in der Reihe von Aktivitäten, die in den Bereichen Kunst, Wissenschaft und Bildung die Kommunikation zwischen Experten und Publikum stärken und so die Teilhabe der Öffentlichkeit an wichtigen Forschungsfragen verbessern: „‚Science for all‘ ist für uns ein gemeinsames Ziel, dem wir mit dem Phaeno und mit den Forschungseinrichtungen der Region an unserem Unternehmensstandort Wolfsburg näher kommen wollen. Wenn wir Wissen mit den Menschen teilen, dann trägt dies zu einem besseren Verständnis und letztlich zum Zusammenhalt in der Gesellschaft bei.“

Win-Win-Situation für Forscher und Bürger

Phaeno-Geschäftsführer Michel Junge versteht die Kooperation mit Volkswagen als besondere Chance, das Phaeno als Plattform für Dialoge zu Wissenschaft und Technik der Region zu stärken und weiterzuentwickeln. „Ein Science Center ist ein Ort für gelebte Wissenschaftskommunikation und die Begegnung von Nachwuchsforschern und unseren Gästen, also Nichtfachleuten, eine absolute Win-Win-Situation. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können Erfahrungen sammeln, ihre Arbeiten allgemeinverständlich zu vermitteln, und unsere Besucher haben die Gelegenheit, Menschen und ihre Projekte kennenzulernen, mit denen sie normalerweise nie in Berührung kommen.“

Nikolai Ardey, Leiter der Volkswagen Group Innovation, betont: „Wenn wir bei Volkswagen an der Mobilität für morgen forschen, dann haben wir die jungen Menschen von heute im Sinn. Der Science Talk ist eine fantastische Gelegenheit, mit dieser jungen Generation in Verbindung zu treten. So viel Spaß, wie das Phaeno mit seinen naturwissenschaftlichen Exponaten bereitet, so viel Freude möchten wir an der Mobilität von morgen vermitteln. Dazu bringen unsere jungen Wissenschaftler ihre heißen Projekte mit und veranschaulichen sie für die ganze Familie. Auf den heißen Stuhl wagen sich Forscher aus der Region, um sich den kritischen Fragen der Zuhörer zu stellen und einzelne Themen im Diskurs zu filetieren.“

