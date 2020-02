Volkswagen sucht neue Generation IT-Talente

Wolfsburg

Digitalisierung und Strukturwandel schreiten unaufhaltsam voran. Bis 2025 gehen nach Angaben des Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 1,3 Millionen Arbeitsplätze durch den technischen Fortschritt verloren, aber auch 2,1 Millionen neue entstünden. Doch der Fachkräfte-Markt ist leer gefegt. VW backt sich deshalb seine künftigen Software-Experten selbst und hat mit der Fakultät 73 ein Ausrufezeichen in Sachen Weiterbildung gesetzt. Jetzt können sich wieder IT-Talente auf die 100 Plätze bewerben.

Bewerbungsphase läuft bis zum 8. März

Die ersten 100 Teilnehmer begannen das Qualifizierungsprogramm im Frühjahr 2019. Die zweite Generation der Fakultät 73 steht in den Startlöchern und startet am 1. März an der AutoUni in Wolfsburg. Für den dritten Jahrgang können sich Interessierte jetzt noch bis zum 8. März bewerben. Die Ausbildung soll zum 1. September starten.

100 freie Plätze

Seit März 2019 qualifiziert Volkswagen in der Fakultät 73 IT-Talente zu Junior-Softwareentwicklerinnen und Junior-Softwareentwicklern. Analog zu den ersten beiden Generationen werden zum 1. September 100 Plätze über ein mehrstufiges Auswahlverfahren vergeben. Wie in der Roadmap „Digitale Transformation“ in 2019 geplant, verdoppelt Volkswagen seine Plätze an der Fakultät 73 in 2020.

Zukunft der Autobranche ist digital

Dies ist ein Beitrag zur Transformation in eine Software-Enabled Car Company – ein unvermeidbarer Weg, um in der Zukunft bestehen zu können, wie Herbert Diess erst kürzlich betonte. Die Zukunft der Autoindustrie ist digital. Beweis gefällig? Kam ein Auto vor 10 Jahren noch mit etwa 10 Millionen Zeilen Software-Code aus, sind es beim neuen Golf schon über 100 Millionen Programmierzeilen. Zum Vergleich: Ein Militärjet braucht nur knapp 35 Millionen Zeilen.

VW sucht unentdeckte Talente

Durch die Fakultät 73 züchtet sich VW seine Programmierexperten passgenau heran. Und diese profitieren selbst davon. Denn über das Qualifizierungsprogramm der Fakultät 73 haben IT-Begabte und Softwarebegeisterte die Gelegenheit ihre Leidenschaft zu professionalisieren, die Zukunft der Mobilität bei Volkswagen mitzugestalten und sich selbst einen Platz in der Auto-Branche der Zukunft zu sichern. Und das gilt in diesem Fall eben nicht nur für Experten. Zwar spricht Volkswagen Studienabbrecher besonders an, für die Fakultät 73 sucht man aber vielmehr sowohl innerhalb des Unternehmens als auch extern unentdeckte Talente auf dem Gebiet der Softwareentwicklung.

Praxisnahe Ausbildung

Die Teilnehmer werden bestens und praxisnah qualifiziert: Innerhalb von zwei Jahren erarbeiten sich die künftigen Experten alle erforderlichen Elemente für eine erfolgreiche Karriere als Softwareentwickler in der Automobilindustrie. Das Programm besteht zu 70 Prozent aus Praxisteilen. Die 100 Teilnehmer arbeiten in sechs Kleingruppen, um individuelles Lernen und Ausprobieren zu ermöglichen. Freitags ist Sondertag. Dann besuchen die Teilnehmer Labs in anderen Städten und von anderen Unternehmen, die IT City in Wolfsburg und andere künftige Kollegen direkt an ihren Arbeitsplätzen oder haben Zeit für Gruppenarbeiten und gemeinsames Lernen.

Unbefristete Anstellung winkt am Ende

Wer bereits bei Volkswagen angestellt ist, behält während der Qualifizierung die aktuellen Konditionen. Neueingestellte Talente bekommen eine Vergütung analog zu den Dualstudierenden von Volkswagen. Bei erfolgreichem Abschluss und positiver Gesamtbeurteilung der Qualifizierung winkt zudem ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Von Steffen Schmidt